Proparco et la Banque Populaire de Mauritanie signent une garantie d’opérations Trade Finance de 15 MUSD

L’enveloppe de garanties octroyée par Proparco porte sur un montant de 15 millions de dollars. Elle permettra à la Banque Populaire de Mauritanie de renforcer son activité de financement des importations en Mauritanie et d’accroître sa contribution à l’approvisionnement du pays.

Ce partenariat conclu entre Proparco et la BPM permet d’accompagner la croissance de la banque mauritanienne en renforçant son programme de Trade Finance, lequel jouit déjà d’une bonne réputation auprès des nombreuses banques correspondantes partenaires de l’institution.

En garantissant à hauteur de 15 MUSD les instruments de trade finance émis par la BPM, Proparco permet à la banque d’accroître cette activité et favorise ainsi l'importation de biens essentiels à l’économie du pays, notamment des denrées alimentaires agricoles, des matériaux de construction et des équipements industriels et médicaux.

« Cette opération permet d’accompagner la Banque Populaire de Mauritanie sur l’un de ses leviers de croissance significatifs : le trade finance. C’est aussi une activité essentielle pour le pays, puisqu’elle permet d’accroitre le financement des importations dans un contexte de hausse importante des prix des matières premières. », indique Sadio Dicko, directeur régional de Proparco en Afrique de l’Ouest.

Pour le directeur international de la BPM, Mohamed Lemine Hamony, « Cette ligne de garantie va permettre à la banque d’accroître le volume des financements qu’elle consent à sa clientèle d’importateurs, notamment ceux intervenant dans les matières premières et les produits alimentaires, et lui faciliter l’accès à de nouveaux correspondants auprès desquels elle n’avait jusqu’ici pas obtenu de lignes de confirmation ».

Contact presse : Franklin Saint-Yves - presse@proparco.fr

À propos de Proparco

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation...

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.

Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco

À propos de la BPM

Etablissement financier créé en 1998, et transformé en banque universelle en 2012, la Banque Populaire de Mauritanie (BPM) est l’une des premières banques, en termes de taille bilancielle et d’effectif de la clientèle. Elle est présente sur le financement des importations du pays et intègre cette activité au cœur de sa stratégie de développement.

La BPM poursuit des objectifs parfaitement alignés à cet égard sur ceux de PROPARCO et tient une place historiquement importante dans le développement des PME, de la digitalisation et de la promotion de l’emploi durable des jeunes en Mauritanie.

Source: Ambasasde de France en Mauritanie