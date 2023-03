Mbagne: Lettre de remerciement du candidat non retenu de INSAF

Bonjour Chers camarades, membres et Sympathisants du parti INSAF

Section du Département de M'bagne

Chers ami (e)s

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner , mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ».

Par cette citation, je voudrais remercier ceux et celles qui se sont engagés auprès de moi pour ma candidature aux prochaines législatives.

Malheureusement je n’ai pas été retenu et le choix s’est porté sur d’autres prétendants à qui je souhaite une belle et large victoire pour le grand bonheur de notre parti AL INSAF

Le débat a été riche et les contradictions ont montré que l’éveil politique est là..

Nous avons durant cette période mobilisé toutes les énergies nécessaires pour se faire entendre et surtout convaincre qu il était possible de faire de la politique autrement.

Pour moi qui suis venu de loin pour apporter ma pierre à l’édifice, les enseignements ont été très riches.

Au delà de la dynamique soulevée par ma candidature, j’ai rencontré des hommes, des femmes, des jeunes prêts à tous les sillages pour le développement du Département.

Cela m’a donné du baume au cœur et me réconforte davantage à continuer la lutte auprès d’eux…

Je n’ai pas le droit de les trahir car ils me font confiance…

Je ne lâcherai rien et serai désormais attentif à tout ce qui peut nous aider à atteindre nos objectifs.

Le Département regorge de cadres, de potentialités économiques indéniables que nous devons exploiter pour son développement,

Des aujourd’hui; commence pour moi une nouvelle ère, celle d’un militant convaincu et engagé pour pérenniser les acquis et les expériences tirées de ces moments.

Au delà du poste électif qui était convoité, je demeure un ACTEUR de DÉVELOPPEMENT pour le Département tel que je l’ai toujours pensé.

Ma détermination sera sans faille.

Je vous remercie du fond cœur et vous dis encore « One Diarama »

Vive le Département de M'bagne

Vive l’INSAF

Diop Tidiane El Hadj