Madame Sarr née Aichetou Mohamedou Fall est partie discrètement le dimanche 20 mars 2023 comme elle a vécu avec discrétion, sympathie et amabilité envers tous ceux et celles qui l'ont connue. La défunte incarnait beaucoup de grandes vertus dont la moindre n'est certainement pas l'amour des pauvres et la charité. D'ailleurs, le malaise à la suite duquel elle est malheureusement décédée l'a surprise alors qu'elle allait au marché pour préparer des paniers alimentaires qu'elle voulait distribuer aux plus démunis à la veille du mois béni du Ramadan. Selon ses nombreuses amies et connaissances, feue Aichetou Mohamedou Fall était un exemple de fidélité en amitié, de l'amour du prochain et de modestie. À l'occasion de sa disparition, nous prions Allah le Tout Puissant et Miséricordieux de l'accueillir dans son vaste paradis avec les Prophètes, les Martyrs et les Saints. و إنا لله وإنا إليه راجعون