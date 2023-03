Commémoration de la journée internationale de la francophonie: Le 20 Mars 2023 en Mauritanie

La commission Nationale de l’Education des Sciences et de la culture a organisé une cérémonie de commémoration de la journée internationale de la francophonie le 20 Mars 2023, dans les locaux de l’UTM .

L’ouverture officielle de cette cérémonie a été marquée par les points suivants :

* Lecture d’un verset coranique

* La lecture du poème de Mounaya rendant hommage à feu Ahmed O/ Hamza pour les efforts qu’il a fournis au service de la francophonie

* Des séquences brèves présentées par des élèves tournant essentiellement autour de certaines leçons de morale visant la consolidation de l’unité nationale et l’importance de la bonne gestion du temps

Puis un mot prononcé par le président de l’association mauritanienne de la francophonie qui, après avoir rendu hommage à feu Ahmed O/ Hamza, a mis l’accent sur le rôle du français dans le renforcement de l’égalité, de la complémentarité et de l’égalité au sein de la société.

Ensuite un mot prononcé par l’ambassadeur de France en Mauritanie qui , après avoir remercié La commission Nationale de l’Education des Sciences et de la culture pour les efforts qu’elle a déployés pour la commémoration de la journée internationale de la francophonie, a mis l’accent sur l’importance du plurilinguisme et le rôle de la langue française dans le rayonnement de la culture en interagissant avec les autres langues comme l’arabe, le pullar, le soninké et le wolof.

Et enfin, un mot d’ouverture prononcé par le MEN qui a souligné l’importance du français dans la communication et dans l’enseignement en Mauritanie, apprécié la langue française en tant source de richesse