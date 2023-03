Mauritanie/OCI : Conférence sur l’investissement

Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN), ancien Palais des Congrès, a abrité un forum « Mauritanie/Organisation de la Conférence Islamique (OCI) sur l’investissement. » Cette manifestation est organisée par l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM), en marge de la tenue à Nouakchott de la 49é conférence des ministres des affaires étrangères des États membres de (OCI).

Le coup d’envoi de la manifestation a été donné par le premier Ministre, Mohamed ould Bilal, en présence des membres du gouvernement, de plusieurs centaines de personnes, notamment des opérateurs du secteur privé et des représentants des institutions financières nationales, sous -régionales, régionales et internationales et du corps diplomatique accrédité à Nouakchott. Ce forum vise à faire de la Mauritanie « un hub, une destination majeure au profit de plusieurs secteurs prioritaires pour l’investissement. »