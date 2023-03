Législatives à MBagne : « Je ne suis venu arracher la place à personne », dixit Diop Tidiane

C’est la profonde conviction d’un candidat à la candidature du parti INSAF au niveau de la circonscription de M’Bagne. Diop Tidjane El Hadj, rentre d’une visite de prise de contact et de mobilisation dans ce département de plus de 52 villages mais hélas un des plus pauvres du Brakna et en même temps de la Mauritanie. Il a tenu quelques réunions avec les populations. En discutant avec les populations, Tidiane Diop s’est dit fortement déterminé à contribuer, encore plus, avec son expertise au développement du département de M’Bagne. Ses atouts : acteur du développement, il a passé plusieurs années à Natexis, l’une des plus grosses banque d’investissement en France. Il a décidé d’arrêter depuis une année pour rentrer au pays et se mettre au service de son département. C’est dans ce cadre qu’il a créé un un cabinet de Consulting en Mauritanie. Diop Tidiane est aussi président de l’association des ressortissants de M’Bagne en France; une organisation active dans le département et dans sa commune.. Durant son long séjour en France et ses voyages, ce cadre discret a beaucoup travaillé avec les mairies en France, il entend ainsi mettre cette expérience au profit des populations de sa circonscription. ‘’Nous avons un immense potentiel : notre expérience et notre carnet d’adresses, nous savons où et comment rechercher les investissements au profit du département et pour appuyer les efforts de l’État. Un député ne sert pas qu’à voter les lois ou à les critiquer, il est aussi un acteur du développement’’, indique-t-il. Une fois investi et élu, Diop pourra également compter sur un panel d’experts du développement, de la diaspora et sur un réseau dense, allant des amis aux organismes internationaux, sans oublier les investisseurs rencontrés durant sa longue carrière au sein de Natexis.

C’est dire donc que « je ne suis pas venu arracher la place de quelqu’un, je suis candidat à la candidature, je cherche à convaincre, à travers des propositions concrètes et avec un plan de financements innovants. »Au vu des réactions, Diop Tidiane s'est dit convaincu que la base est en phase avec ses ambitions: "Nous espérons pouvoir aider le parti et ses différentes instances à faire le bon choix », conclut-il.