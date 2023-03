Communiqué de presse : J-500 avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Passage du relais en Mauritanie

À l’Université de Nouakchott, Faculté des sciences juridiques et économiques

Le mardi 14 mars 2024 de 8h00 à 12h00

À 500 jours des Jeux, Paris 2024, le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères et son réseau diplomatique ainsi que les territoires d’Outre-mer labellisés « Terre de Jeux 2024 » invitent le monde à célébrer le sport en organisant le « Relais autour du monde » sur les cinq continents pendant 24h.

À cette occasion, l’Ambassade de France en Mauritanie et le Comité national olympique et sportif mauritanien organisent une célébration des Jeux de Paris 2024 et le passage du relais en Mauritanie, Terre de Jeux 2024, qui se déroulera à l’Université de Nouakchott, à la Faculté des sciences juridiques et économiques, le mardi 14 mars 2023 de 8h00 à 12h00. Cette cérémonie marquera également l’ouverture de la semaine sportive de l’Université.

Cet évènement de grande ampleur marque une étape supplémentaire de la coopération entre la France et la Mauritanie dans le secteur du sport, vecteur important de cohésion et d’intégration sociale.

La célébration des J-500 avant les Jeux de Paris 2024 sera ouverte par une séquence officielle en présence de Monsieur le Président de l’Université de Nouakchott, Monsieur le Vice-Président du Comité national olympique et sportif mauritanien et Monsieur l’Ambassadeur de France en Mauritanie. Les participants pourront assister au passage du relais à dos de dromadaire et à une course cycliste, puis visiter les stands des fédérations sportives qui seront représentées. De nombreuses activités sportives débuteront le lendemain, ouvertes aux étudiantes et aux étudiants, dans le cadre de la semaine sportive de l’Université.

De nombreux participants, étudiants, athlètes de haut niveau, représentants et membres des fédérations sportives sont attendus.