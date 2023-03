L’entrepreneuriat des femmes au centre de la 4é édition du WIF

Nouakchott abritera la quatrième édition du Women Independence Festival (WIF), organisée par l’Association «Assalameleikoum Culture » sous le thème « entrepreneuriat des femmes dans le domaine du développement durable, de la culture et la citoyenneté, du 04 au 11 mars 2023», annonce un communiqué de presse.

Le WIF « est un événement fort, une réponse militante contre le confinement des femmes mauritaniennes dans un rôle domestique, une fonction d’écoute plus que de prise de parole.

Le WIF propose des solutions à la sous représentation politique, économique et sociale des femmes».

La manifestation a pour objectif « d’offrir aux femmes la parole, un espace et des outils adaptés pour exprimer publiquement et librement, leurs problèmes et les défis qu’elles affrontent au quotidien».

Le Women Indépendence Festival (WIF) est organisé depuis 2019 par l’association « Assalamelekoum Culture, avec l’objectif de stimuler

l’innovation culturelle, grâce à son appropriation par des points focaux indépendants à l’intérieur de la Mauritanie, et en Afrique, avec la promotion de projets transnationaux ».