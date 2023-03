Hodh ech-Charghi: 118 M$ pour le développement

Néma, la capitale de la wilaya du Hodh ech-Charghi s’apprête à devenir le point de mire de toute notre nation. Le président de la République va en effet y présider un conseil des ministres décentralisé. Après celui de Rosso consacré à l’agriculture, celui-ci aura pour thématique principale l’élevage, un secteur prioritaire du gouvernement.

Le Hodh ech-Charghi est une wilaya à vocation agropastorale. Elle est une des premières, sinon la première à mettre en œuvre sa stratégique de croissance régionale accélérée et de prospérité partagée (SCRAPP). Pour en arriver là, une table ronde s’était tenue le samedi 27 Novembre 2021 à Néma. Elle était présidé par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Y prirent part plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des membres de l’Alliance Sahel, diverses autorités administratives, élus locaux, services déconcentrés de l’État, organisations de la Société civile et acteurs locaux.

Cette importante rencontre finalisa un portefeuille de vingt-neuf projets évalués à 118 millions de dollars et soutenus par les partenaires techniques et financiers au programme d’investissement public régional 2022-2025. Ce programme couvre les domaines suivants : agriculture, élevage, environnement, hydraulique villageoise-pastorale, culture, justice, éducation, santé, affaires sociales, appui à l'Administration et à des projets multisectoriels pour la promotion d'infrastructures socioéconomiques et écotouristiques génératrices d’emplois pour la jeunesse.

La réalisation des projets et programmes retenus devraient faire du Hodh ech-Charghi un territoire attractif, doté d’une économie compétitive et d’une administration performante au service de développement. Le conseil des ministres qui se tiendra dans quelques jours à Néma est l’occasion pour la cellule de coordination, du suivi et de l’évaluation des projets et programmes de développement, de dresser un état des lieux très exhaustif de l’exécution des différents programmes et projets (Taahoudaty) dans cette wilaya au potentiel énorme. Un acte qu’on espère déterminant dans la réussite de la visite du chef de l’État et du conseil des ministres.

Cellule de coordination

Pour une bonne exécution des programmes et projets de la SCRAPP, une cellule en charge de la coordination, du suivi et de l’évaluation des projets et programmes de développement approuvés a été fondée par l’arrêté N° 165 du 14 /02/22. Installé à Néma, son siège a été inauguré le 5 Décembre 2022, par le ministre des Affaires économiques et du développement du secteur productif, dans le cadre des festivités marquant le 62ème anniversaire du pays.

Comme le stipule son arrêté de fondation, la cellule assure : la coordination et le suivi des projets et programmes de développement approuvés dans le cadre de la SCRAPP ; le renforcement des capacités institutionnelles des autorités administratives territoriales et des collectivités locales, pour contribuer à hausser la qualité des politiques publiques du développement local et à améliorer la pratique de la gouvernance ; le pilotage de l'approche territoriale intégrée en tant que dispositif méthodologique, afin d’assurer une large participation de la population et des acteurs locaux à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes et projets de développement ; la coordination avec les PTF pour une meilleure cohérence des interventions; la communication sur la mise en œuvre des projets et programmes de la SCRAPP et de toutes actions de développement dans le Hodh Chargui ; le suivi et le rapport des évolutions des interventions de projets et programmes dans la wilaya ; et enfin l’équité territoriale, dans les réalisations des différents projets et programmes.

Ces ambitieuses actions devront permettre de : renforcer le partenariat entre les différents acteurs et intervenants ; endiguer les transversalités de certains secteurs et la multisectorialité des projets par coordination ; proposer plus de redevabilité avec un SSE plus harmonisé et apte à mesurer les impacts ; mieux communiquer sur les actions ; réaffirmer et consolider les ancrages institutionnels.

Plusieurs chantiers structurants

Aussitôt mise en place, la cellule s’est attelée à concrétiser ses engagements. Parmi ceux-ci, citons le lancement des projets TIK et PIVRE dans la zone de Kouch, financés par l’Agence française de Développement (AFD). Le projet TIK vise à renforcer le développement économique de la zone de Kouch au profit des communes d’Amourj, Fassala, Bassikounou, M’Béra et Bangou. Voici la liste des sept projets mis en œuvre : en un, le projet Justice ; financé par l’AFD (6.5 millions €) et par l’État mauritanien 0,65 million €), il vise à « favoriser la confiance des citoyens et des justiciables dans le système judiciaire afin de contribuer au renforcement de l’État de Droit.» En deux, le projet PIVRE ; financé par l’AFD (13 M€) et par l’État mauritanien (1,56 M€), il entend « réduire les vulnérabilités socio-économiques et les facteurs de tensions dans la région des deux Hodhs, en renforçant la sécurité alimentaire et la concertation autour de l'accès aux ressources naturelles ». En trois, Tenmiya d’Iklim Kouch (TIK) ; financé par l’AFD (1 M€), a pour objectif global d'« apporter des solutions aux fragilités du Territoire, contribuant à la prévention des conflits et à la participation citoyenne à travers le renforcement des services publics locaux et l'appui au développement économique du Territoire ».

En quatre, le projet « Paix Verte ». Financé par Peace Building Fund (PBF), le PNUD et le HCR, pour un coût de 1,5 M$, il vise à « favoriser la participation et l’inclusion active des femmes et des jeunes, principal moteur du changement, à travers des initiatives vertes ». En cinq, le projet Karama. Initié par l’UE et mis en œuvre par Action Contre la Faim (ACF), ce projet d’un montant de 4 M€ veut « améliorer durablement la protection et les conditions de vies des populations-hôtes, des réfugiés et des réintégrés dans les communes d’El Megve et Fassala ». En six, le projet PRAPS2. Financé par IDA groupe (45 M$), l’État mauritanien (2,2 M$)et les bénéficiaires (2,3 M$), ce projet initié par la Banque Mondiale vise à « améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans des zones ciblées du Hodh ech-Chargui ». En sept, le projet UE/HCR (1 M€) espère « répondre aux besoins des réfugiés en provenance du Mali résidant dans le Hodh ech-Chargui en favorisant leur inclusion socio-économique et la cohésion sociale avec les communautés locales ».

Il faut signaler que les ministres de tutelle, particulièrement celui des Affaires économiques et du développement des secteurs productifs, honorent de leur présence le lancement de chaque projet, ce qui témoigne de l’attachement du gouvernement à leur réussite. Il est clair que toutes ces actions sont en train de tirer vers le haut les communes de la wilaya. Les populations bénéficiaires s’approprient et tentent de pérenniser les investissements. Elles sont aidées en cela par la Cellule de coordination et les services déconcentrés des différents départements ministériels. Un travail transversal, comme on le voit clairement.

Dalaï Lam