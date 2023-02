coalition Espoir Mauritanie: Déclaration de presse

Le Gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante (CENI), continuent de tergiverser à propos de l’envoi des missions de recensement des électeurs à l’étranger pour permettre à la communauté expatriée de se faire inscrire sur la liste électorale. Cette tergiversation intervient après avoir pris un arrêté conjoint du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, et le Ministère des Affaires étrangères ; lequel arrêté prive la plus grande majorité des communautés expatriées d’accomplir leur droit de vote, malgré la présence des Ambassades et représentations diplomatiques à la majorité de Pays exclus.

Ainsi, La coalition Espoir Mauritanie condamne fermement l’exclusion et la privation de notre communauté expatriée de jouir pleinement de leur droit de choisir leurs représentants au sein de l’Assemblée nationale.

Porte-parole de la Coalition Espoir Mauritanie

Mohamed Lemine Sidi Maouloud