Déclaration du candidat de l’Amérique du nord

La diaspora mauritanienne de l’Amérique du nord, par le biais de son candidat, «le candidat qui rassure et rassemble », tient à exprimer ses vives préoccupations face à l’opacité totale et les incertitudes qui entourent les conditions d’organisation des élections législatives à l’étranger, de manière générale et, dans la circonscription électorale de leur lieu d’établissement, en particulier.

Venant de ce régime, il n’y a là, à vrai dire, rien de surprenant, lui qui érige le tâtonnement, l’improvisation et le dilettantisme en règle de gestion politique et administrative des affaires publiques. Ce pouvoir s’empêtre chaque jour davantage dans la spirale sans fin du décalage flagrant entre des proclamations populistes de bonnes intentions et la réalité tangible de sa pratique politique.

A titre d’exemple, de l’affirmation urbi et orbi et à grand renfort de propagande pompeuse de la mise en application de la Loi organique No.2009-022 du 02 avril 2009 relative au vote des Mauritaniens établis à l’étranger, on en est réduit à une petite liste de pays au choix orienté alors que la loi susmentionnée ordonne, à son article 3, l’organisation « des opérations électorales dans des pays où sont établis des Mauritaniens lorsque le nombre des inscrits sur la liste électorale… atteint cent (100) ». Combien de Mauritaniens dans des pays répondant à ces critères sont-ils aujourd’hui omis et privés de leur droit constitutionnel de participation au choix libre de leur représentants légitimes au parlement ?

Pire encore, même dans ces pays triés au volet, les citoyens mauritaniens sont assurés de devoir faire face à des obstacles savamment érigés qui ne manqueront de causer frustrations et désagréments pour en démotiver le plus grand nombre. C’est de la peine perdue, cependant, car la diaspora mauritanienne de l’Amérique du nord est prête et parée pour braver les intempéries, le périls de longs voyages, les contraintes professionnelles et familiales afin d’exercer son droit électoral, mais ces concitoyens se souviendront, au moment de glisser le bulletin dans l’urne, avec quel degré de mépris les autorités de leur pays tiennent-elles leur bien-être.

La diaspora mauritanienne exhorte la CENI à se désolidariser de la mascarade en préparation en assumant pleinement sa mission de mise en œuvre des conditions optimales permettant à tous nos concitoyens le plein exercice de leur droit électoral. Dans cet ordre d’idées, il est de son devoir de veiller à ce que les opérations d’inscription sur les listes électorales soit accessible à tous et que des bureaux de vote soient ouverts dans toutes les zones de grandes concentrations des mauritaniens à travers les USA. En tout état de cause, Washington seule ne saurait être l’unique option. Ce serait, par exemple, imposer aux milliers de Mauritaniens vivant dans le « Tri-State » (Indiana-Ohio-Kentucky) deux fois le voyage de plus de deux jours pour ces élections.

La diaspora mauritanienne exige de l’ambassade mauritanienne et, à travers elle, les autorités de leur pays, que le doute soit levé le plus rapidement possible sur les conditions d’organisation des élections en Amérique du Nord afin de permettre aux Mauritaniens de se préparer dans la sérénité et la paix pour l’exercice de ce devoir civique qui participe pleinement à l’instauration d’un Etat de droit auquel ils aspirent.

Le Service de communication de la campagne du candidat de la Diaspora

Le candidat Ibrahima Mifo Sow

Fait à Cincinnati,OH,le 7 février 2023