Nouakchott, le 5 février 2023_ Kinross Gold Corporation est heureux d’annoncer sa participation comme Gold Sponsor à la 29ème édition du Salon “Investir en Afrique – Mining Indaba” qui se tiendra au Cap (Cape Town - Afrique du Sud) du 6 au 9 février. En cette occasion, un partenariat innovant est mis en œuvre entre Kinross et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, représenté par une délégation du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie, conduite par son Ministre Mr Abdessalam Mohamed Saleh.

Un stand commun permettra en effet de faire la promotion conjointe de l’attractivité de la Mauritanie comme terre d’investissement dans les secteurs extractifs, illustrée de l’exemple des 12 années de présence et de développement des activités de Kinross-Tasiast dans le pays.

Paul Rollinson, PDG de Kinross, Claude Schimper, Directeur des Opérations et Mike Van Akkooi, Vice-Président Senior chargé des Relations extérieures et de l’ESG accompagnés d’une importante délégation de représentants de Kinross Tasiast viendront témoigner de leur expérience en Mauritanie et la partager avec les visiteurs et exposants de Mining Indaba.

Le programme de Mining Indaba prévoit notamment un événement sous la forme d’une conversation croisée entre M. Abdessalam Mohamed Saleh, Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie et M. Paul Rollinson, PDG de Kinross sur le thème « Coup de projecteur sur la Mauritanie ». Un autre temps fort de la rencontre sera la participation d’une délégation Mauritanienne, conduite par le Directeur général des Mines et le Président de TMLSA, au panel francophone organisé par l’Ambassade du Canada. Enfin, Kinross participera à des événements organisés par la Banque Mondiale et la SFI.

Depuis près de trois décennies, "Investing in African Mining Indaba" est le rendez-vous le plus complet en matière d'investissement, de financement, d'innovation et de transformation du secteur minier en Afrique. Cette année, il réunira plus de 7 000 participants, 350 cadres d’entreprises minières Junior, 700 investisseurs, 25 explorateurs, 400 sociétés minières et 60 Ministres et Ambassadeurs.

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com