L’ONG espagnole, ARAPAZ fait don d’un important équipement à Sorimalé

Le village de Sorimalé, situé dans la commune Niabina/Garlol, département de M’Bagne vient d’acquérir une motopompe de 4 cylindres de la part d’une ONG espagnole, ARAPAZ.

La cérémonie de réception a eu lieu, il y a quelques jours, dans ce village situé sur la route droite du fleuve Sénégal. Les membres de la coopérative, les habitants du village et le chargé de projets représentant l’ONG espagnole se sont retrouvés à la rizière, au bord du fleuve pour installer la motopompe et effectuer des essais de pompage. Outre la motopompe et ses accessoires (bacs flottants et 4 rouleaux flexibles de 50 m), l’appui comprend également 63 rouleaux de grillage et 8 rouleaux de barbelés. Ces derniers vont permettre de protéger le périmètre contre les animaux en divagation et des phacochères dans la zone.

Cette motopompe vient satisfaire une demande pressante des riziculteurs de ce périmètre créé au début des années 70. Ce fut un grand ouf de soulagement des 84 foyers de la coopérative – confrontée, de manière récurrente, à de grosses difficultés d’équipements performants – elle ne disposait pas de motopompe et recourrait souvent à la location d’engins auprès des riziculteurs des villages voisins. Désormais, les riziculteurs peuvent engager leurs campagnes et emblaver les 42 ha, en toute sérénité. Le périmètre est en phase de réhabilitation pour le périmètre en mettant à niveau les canaux, les digues et diguettes.

Les membres de la coopérative ont mis à profit la cérémonie de remise de matériel pour exprimer, par la voix du président, Tall Mamadou Abou, leur profonde gratitude à ARAPAZ et à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet qui, il faut le signaler, comprend également la réalisation d’une unité de pisciculture à Sorimalé au profit de près de 8 villages voisins lesquels sont confrontés aux difficultés d’approvisionnement en poissons frais, particulièrement pendant l’hivernage. Ils sont tous enclavés durant cette période. L’unité est en phase de lancement. Il faut rappeler qu’ARAPAZ avait octroyé, il y a quelques mois, une motopompe à la coopérative des femmes de Sorimalé pour leur jardin maraîcher. Profitant de la cérémonie, le responsables de projets, Dia Abdoualye a invité, au nom de ARAPAZ, les bénéficiaires à faire usage du matériel acquis pour en tirer le maximum de profit.

Signalons que ARAPAZ est partenaire, depuis 2018 de la Coopérative Dental de M’Botto et qu’elle a financé la réalisation d’un périmètre maraicher de 2 Ha, doté d’arbres fruitiers, une chambre de froid pour la conservation de légumes, de poissons frais, de viande, une unité de production de farine enrichie pour les femmes et nourrissons malnutris, le tout au profit des femmes dudit village. Elle a également réhabilité 47 sur 69 Ha du périmètre rizicole des villages de Niaaki-M’Botto- Ali Baidi. Elle a enfin construit un château d’eau de 15 m3 pour le village de Ali Baidi, situé à quelques 4 km de M’Botto. Elle pourrait étendre ses interventions aux villages voisins de Thilla, de Garlol et de Liliya dont les besoins sont tous semblables à ceux des premiers bénéficiaires.