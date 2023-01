INSAF: Missions impossibles?

Depuis quelques semaines, le principal parti de la majorité présidentielle déploie d’importantes missions à l’intérieur du pays. Les différentes coordinations inter-régionales, régionales et départementales fondées il y a plus d’un mois sont allées à la rencontre des militants et sympathisants sur le terrain. Avec trois objectifs principaux : sensibiliser sur les réformes ou, plutôt, la refondation du parti, inciter les uns et les autres à respecter sa discipline, essentielle en cette période pré-électorale, et enfin écouter les doléances de la base.

Les audiences séparées avec les diverses entités ont également permis d’évaluer les rapports de forces entre les différentes tendances, baromètre de choix pour désigner les candidats aux futures élections. Comme par le passé sous le PRDS et l’UPR, les uns et les autres ont affiché leurs ambitions. Rares sont des endroits où le consensus a prévalu. Barons inamovibles depuis des années, arrivistes arrogants sortis du néant par la dernière décennie sont ici et là passés sur le gril, tandis que de jeunes loups en quête de place au soleil se font entendre. C’est bien connu : réunions de cadres et audiences sont des foires d’empoigne entre tous ces groupes. Les uns et les autres les mettent à profit pour se tirer dessus et se positionner. En certaines régions, ils se sont abstenus d’avancer des candidatures ; ailleurs venus en rangs dispersés, ils n’ont pas raté l’occasion de placer leurs pions pour les régionales, législatives et municipales.

Dans la vallée du Fleuve, les missions ont eu à essuyer des critiques des élus et cadres en place : conditions des dernières élections, problème de l’état-civil, marginalisation des cadres, déficit en infrastructures scolaires et sanitaires, insuffisance de routes et pistes de désenclavement, exploitation abusive des terres… Toutes choses inacceptables pour des cadres et élus d’un parti au pouvoir. Si les populations ont boudé les candidats de celui-ci dans cette zone, ce n’est pas seulement en raison de mauvais choix par endroits ou de l’arrogance des barons et des cadres mais c’est aussi pour protester contre le sort que leur réserve le gouvernement. « Comment comprendre qu’un collège ou lycée reste trois ans sans professeur de sciences ? », s’est interrogé un cadre lors d’une réunion avec la mission. Certains ont dénoncé l’absentéisme de certains fonctionnaires (état-civil, justice, santé…) et le laxisme, voire la complicité, de l’Administration envers ses manquements... C’est dire ici qu’on est loin d’une administration à l’écoute des citoyens, une administration capable de les rencontrer sans interprète. À l’inverse donc de ce qui s’est passé pour certaines missions dans cette zone.

La tâche apparaît ainsi périlleuse pour ce parti en quête d’équité et d’unité dans ses rangs. En évitant de mettre d’entrée sur la table le choix des candidats pour les prochaines élections, l’INSAF prolonge les attentes, en l’espoir que divers de ses cadres ou groupes ne prennent pas le large pour se faire investir par d’autres partis de la majorité présidentielle, voire de l’opposition, tous à l’affût. Selon un haut cadre de ce parti, le travail des missions est délicat, il faut manœuvrer dur parce que la demande est très forte et l’offre très limitée.

Édicter les critères de désignation, une solution ?

Le choix des candidats aux élections pose toujours problème. Il n’existe pas de critères pour les désigner. Mais comment peut-on présenter et faire élire un analphabète à la tête d’une commune, d’une région ou député à l’Assemblée nationale ? En Mauritanie, les tribus, les régions et l’argent pèsent plus que le diplôme. Il n’est pas surprenant d’entendre un élu se vanter d’avoir gagné une élection grâce à ses sous et qu’il n’a donc de compte à rendre à personne. C’est d’ailleurs là une des causes des échecs de notre décentralisation. Certes les communes et les régions ne disposent que peu ou prou de moyens mais elles manquent surtout d’initiatives, d’ambitions et de créativité. Beaucoup de nos élus ignorent la mission qui est la leur ; certains croient même qu’être maire, député ou président de Conseil régional n’est que le plus court chemin pour se faire de l’argent. Dommage pour les citoyens-électeurs !

Voilà pourquoi toutes les tentatives d’édicter des critères objectifs pour choisir les candidats et limiter la transhumance et la déportation d’électeurs n’ont pas prospéré. La nouvelle CENI ne pourrait-elle pas pousser les partis et le gouvernement vers une telle solution, au moins en ce qui concerne la désignation des candidats aux postes électifs ? Les cadres compétents capables de mener les mairies et les régions vers le développement existent dans tous les villes, villages et campements. Il est temps de procéder à une analyse objective du surplace où stagnent trop de communes depuis leur fondation.

Comme on le sait, la désignation des candidats aux postes électifs est théoriquement laissée à la discrétion des structures de base, notamment les sous-sections et les sections. Mais, dans les faits, ce choix est hélas souvent dicté par les élus, les barons au sommet du parti ou au sein du gouvernement, quand ce ne sont pas les généraux : chacun profite des élections pour placer ses pions ; les plus dociles, bien évidemment, c’est-à-dire les moins instruits, le plus souvent…

Dalay Lam