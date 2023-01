Exclusif : Liste détaillée de la fortune de l’ancien président, selon le dossier d’accusation

Les chiffres officiels émis par le pouvoir judiciaire mauritanien ont révélé, dans le cadre du dossier dit de la décennie de corruption, la dernière liste des 12 accusés dont l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.,

Le pouvoir judiciaire a également gelé les actifs financiers estimés à plus de 41 milliards ouguiyas anciennes, dont la plupart ont été saisis de l’empire financier, mobilier et immobilier de l’ex président, de membres de sa famille et de certains de ses proches.

La poursuite judiciaire a montré une fortune colossale de l’ex homme fort de Nouakchott, révèle le rapport du pôle d’instruction, qui présente en détails les constituants de cette richesse comme ci-dessous indiqué :

Total des soldes des comptes bancaires : 4 655 941 533

: Montants totaux des dépôts: 6.996.223.924

Voitures et consorts (Total 84) : Hilux : 46, BMW: 1, Jeep: 1, Voitures de sport: 3, V8: 2, Vx: 1, Escalade: 1, L / Citernes de transport: 1, Camions: 9, citernes: 15, grues : 3, bulldozers: 1

Sociétés : 2 usines d’eau minérale de dénomination sociale ‘Assil », 2 usines de décorticage du riz et de fabrication de l’aliment bétail dans la moughataa de Rosso, des stations-services dont 20 stations relevant de la société à “Hydro 24”.

Maisons, terrains et sociétés: un palais au Ksar dans lequel il réside, une maison dans la moughataa de Benechab, une maison dans la moughataa d’Akjoujt, 5 parcelles de terrain de l’Ecole nationale de police, une grande villa située près de Big Market

– Une grande maison d’un seul étage située près de “Pick Market” d’un étage

– 10 appartements construits sur une parcelle unique à TevraghZeina,

seul terrain seule pièce avec une décoration à un seul étage

– Une maison à TevraghZeina dans la zone de Cité plage,

– Une maison à TevraghZeina près de Tata

– Une parcelle de terrain fortifiée avec un mur d’une superficie de 18 000 m2 sur la route Boutilimit près du poste de contrôle de Gendarmerie à Tivirit (PK 25),

– Une maison en construction à Cabanon, Nouadhibou,

– Un hôtel à trois étages et ses dépendances à Chami,

– une auberge dans la ville de Benechab,

– une auberge au PK 70 sur la route d’Akjoujt,

– Terrain n ° 2 situés sur la zone du stade olympique, sur lesquelles ont été érigées la clinique NMC de six étages (6)

– Terrain n ° 11 situé dans la zone du stade olympique, adjacent à la clinique

– 3 boutiques situés sur l’avenue Mokhtar Ould Daddah Street à TevraghZeina,

– Deux parcelles de terrain sises sur l’avenue Mokhtar Ould Daddah à TevraghZeina,

– Une maison dans la moughataa de Teyarett près du carrefour de Litihadiya (fédération des transports),

– une maison à TevraghZeina dans le quartier universitaire

– un marché à TevraghZeina dans le quartier universitaire

– Une maison à TevraghZeina dans la zone d’Essahraoui,

– Une maison à TevraghZeina, dans la zone de Las Palmas

– Une maison à Teyarett, près de la boulangerie Amoura I

– Une maison à Zina (ancien siège de l’UPR),

– Une maison à TevraghZeina (siège de la société d’Exploitation de Manantali et de Félou (MANEF-SA)

– Une maison à TevraghZeine près de l’ambassade des Emirats,

– Huit parcelles de terrain dans l’ancien aéroport,

– Un grand immeuble à deux étages dans la zone de l’aéroport de la ville de Nouadhibou,

– Un bâtiment en construction à Cabanon à Nouadhibou

– Une maison à TevraghZeine près de l’hôtel Atlantic

– Un immeuble composé d’appartements et d’un grand magasin à Dar Naim près du siège de Litihadiye

– Siège de la société hydro 24

Autres propriétés :

– 600 têtes de chameaux

– 150 têtes de caprins

– 50 chamelons sans leurs mères

– 70 têtes de bovins (importées)

– une ferme renfermant 18 têtes de buffle sauvage,

– 40 chèvres Environ

Et d’autres choses multiples

Le rapport judiciaire montre qu’Abdel Aziz s’est enrichi de manière accrue au cours de son second mandat, puisque sa fortune déclarée devant la Cour suprême, de 5 Tout-terrain est passée à 84 dont 46 Hilux, des camions, des bulldozers et autres voitures diverses,

Sa richesse foncière, de moins de 10 terrains et maisons dont un découpage rural d’une superficie de 75 hectares à NTékane est passé à plus de 51 unités immobilières, y compris des hôtels, des bâtiments, des marchés et 17 maisons, en plus d’un grand nombre d’appartements, d’installations d’investissement.

Ses économies en espèces, sont passées quant à elles selon l’enquête, de moins de 3 milliards MRO à près de 13 milliards, dont la moitié sont des dépôts confiés à certaines personnalités proches de lui.

Les diverses richesses immobilières appartenant à l’ancien président Ould Abdel Aziz et aux membres de sa famille sont estimées à 17 maisons environ et 468 terrains.

Immobilier : 13 679 600 000 anciennes ouguiyas

– Voitures : 2 500 000 000 anciennes ouguiyas

Soldes des comptes : 6 861 900 593 anciennes ouguiyas

Dépôts : 6 086 216 523 vieilles onces

– Animaux : 228 600 000

Aucune source précise et connue n’est évoquée dans l’accumulation et la multiplication de cette énorme richesse, à part le salaire de l’homme, dont le décompte pendant douze ans s’élève au montant de 840 millions anciennes ouguiyas, en plus de 7 millions de dollars environ accordés à titre de dons de présidents étrangers.

Je suis suffisamment riche ; ma richesse ne provient pas des biens du peuple avait régulièrement confié l’ancien président à des médias étrangers, rappelle-t-on

Par Oumlbenina Mint Bamba

El Fikr Online

Senalioune