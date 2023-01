Publication du  numéro Zéro du bulletin trimestriel du ministère des Affaires Economiques

Le ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs a lancé la première publication d'un bulletin trimestriel qui traite des affaires économiques de notre pays.

Le premier numéro de ce bulletin trimestriel d'information comprend un éditorial signé par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, dans lequel il a précisé que les principaux objectifs de ce bulletin sont la diffusion des articles d'analyse sur des sujets d'actualité, de l'information relative aux missions et au bilan des activités du département, et le renforcement de son partenariat avec les partenaires techniques et financiers.

Mais aussi de mettre à la disposition du public des informations simplifiées et comprehensives sur les actions menées par le département.

Le bulletin propose également des informations sur les activités du ministère, mettant en lumière un certain nombre d'événements de nature économique dont le pays a été témoin au cours des derniers mois, tels que l'adhésion, pour la première fois, de la Mauritanie au programme du Millennium Challenge Corporation d'appui aux pays en développement par le gouvernement des États-Unis d'Amérique.

L'article analytique principal de ce numéro traite le dossier de l'inflation dans notre pays durant la période 2019-2022. L'article évoque, en détail, les causes de cette inflation et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face.

(Source: MAEPSP)