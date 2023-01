Déclaration du Président Ahmed Daddah

J'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture de la onzième édition du Festival des Cités du Patrimoine, qui se tient cette année dans la ville de Tichit. Riche en histoire, Tichit compte plusieurs bibliothèques qui regorgent de précieux manuscrits. Son architecture représente un exemple unique, alliant les styles maghrébin et sahélien.

J'adresse, à cette occasion, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour la sollicitude dont j’ai été l’objet ainsi que la délégation qui m'accompagne, de sa part personnellement et par l'entremise des responsables du festival, tout au long de cette charmante visite. J’adresse également mes vifs remerciements et ma sincère gratitude aux habitants de Tichit pour l’hospitalité et la générosité authentiques avec lesquelles il nous ont si bien accueillis.

A cet égard, je voudrais attirer l'attention de Son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'enclavement dont souffre Tichit. Aussi, ai-je bon espoir que cette cité historique recevra les soins appropriés de Son Excellence, ce qui lui assurera la fin de l’isolement et la levée du siège que lui impose la nature et lui ouvrira la voie du développement et de la prospérité, pour le bien de ses habitants.

Nouakchott, 29 Joumada Athani 1444 - 22 janvier 2023

Ahmed Daddah,

Président du Rassemblement des Forces Démocratiques