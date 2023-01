Chronique : Entre Nous / Sneiba El Kory

C’est qui qui disait que celui qui a commencé les choses doit les finir ? Nizar ou un autre, ce n’est pas important. L’essentiel est que c’est très vrai. Quand on commence, il faut finir. Maintenant, il ne faut pas avoir peur des déballages. Surtout de ceux d’un ancien président qui semble tout savoir. Même les détails. Celui-là a dansé. Celui-là a chanté. Celui-là a pleuré. Celui-là a volé. Celui-là a trompé. Vous savez, quand on se noie, on s’accroche à tout et gare à celui qui veut vous sauver. Mohamed Ould Abdel Aziz n’est la malle de personne. Eywe, attendez-vous à tout et surtout ne nous dites pas : on ne pensait pas qu’il allait tomber si bas ou remonter si haut. Quand les hommes s’attrapent que ne tombe que son bras ou son biceps ne le soutient. Finalement, sur les trois cents et quelques ‘’ décennards’’ il y en a plus que onze qui vont passer devant le tribunal pour s’expliquer. Onze mais onze ‘’moutons’’. Un ancien président intraitable et indomptable comme AZ et deux anciens premiers ministres et deux anciens ADG de la SNIM et encore deux hommes d’affaires, anciens ou nouveaux peu importe. Regardez Dadis et Toumba. Ils sont devenus des héros en Guinée. Nous, on aura notre Dadis national et notre Toumba. Ils vont tout déballer. Comme ça nous saurons qui a mangé l’argent national. Qui est qui ? Qui a tiré sur qui ? Enfin, nous saurons qui a ordonné de changer la monnaie. Cette histoire d’un zéro en moins va s’éclaircir ‘’clairement’’ ou s’assombrir ! On saura qui a vendu quoi et avec qui. Ghanagate ou je ne sais pas quoi. On saura qui a égorgé nos soldats à Lemgeity et qui les a piégés à El Galawiya. On saura qui a libéré Oumar Sahraoui et pourquoi. Qui a vendu Senoussi, à combien et où est allé le magot. On saura qui est la brute, le bon et le truand. On saura notre or est allé où vers où ? On saura qu’est ce qui est parti en Turquie juste après la passation de service ou l’investiture du nouveau président ? On saura c’est quoi Rahma, la Fondation pas le coup de grâce. On saura qui a nommé ces budgétivores tombés d’on ne sait quel quarantième ciel. Ce sera vraiment le déballage. On saura, attention vous qui êtes encore là et qui étiez là hier et même avant-hier attendez-vous à n’importe quoi. L’ancien président n’est la malle de personne. Il cite à tort et à travers : Ghazouani, Birame, Ahmed Daddah, Ould Mewloud ….Alors comme on dit ‘’ si l’imam est frappé, le muezzin prend peur’’. Eywe, préparez-vous à la descente. Et vous les journalistes ! Les ceux qui sont avec ou les ceux qui sont contre. Sachez que tout celui qui a eu une ouguiya ancienne ou nouvelle sera cité ‘’ à la tête des témoins’’. Et, vous les anciens chefs d’état-major, attention, garde à vous ! Quel que soit ce que vous êtes devenus. On va dire ce que vous étiez : vos factures, vos relations, votre rapport avec l’argent. Alors, la guerre, c’est la guerre ! Les hommes sont les hommes. Et dans des circonstances pareilles où on veut t’envoyer seul à l’échafaud, tous les moyens sont très bons. Alors, moi, je ne peux pas être un mouton et conduit par …..Finissez l’adage ou ne le finissez pas. Salut !