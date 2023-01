L'AMMF présente ses condoléances à l'ambassadeur du Brésil en Mauritanie

Le président de l'Association Mauritanienne de Mini football (AMMF), M. El Hacen Soueilim s'est rendu ce mercredi, 4 janvier à midi à l'ambassade du Brésil en Mauritanie pour remettre une lettre de condoléances à la famille du défunt et au peuple brésilien tout entier, suite au décès de l'un des plus grands footballeurs du monde, Pelé.

‘’La mort de cette légende du football brésilien et mondiale constitue une grosse perte pour, non seulement son pays mais également pour les mordus du foot à travers le monde entier’’, écrit-il. Le président de l'AMMF a tenu à faire connaître que la fédération mauritanienne de football et le peuple mauritanien partagent la douleur qui vient de frapper le peuple brésilien.

Au retour, l'ambassade du Brésil à exprimé sa reconnaissance à l'AMMF et au peuple mauritanien qui a compati à la perte de l'un des lus illustres fils du pays de la Samba.