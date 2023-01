Préparatifs du colloque citoyen migrant : L’AMPEF fait le point

« Le colloque citoyen migrant sera une occasion, pour la société civile, les partenaires au développement et les structures étatiques de faire l’état des lieux sur la problématique de la migration dans la région » a déclaré, au cours d’un point de presse tenue, ce mardi 3 janvier à 11heures, au siège social de l’Association mauritanienne pour la promotion de l’éducation des filles (AMPEF), Madame Camara Salimata Sy, sa présidente.

Ce projet de colloque dont la date est prévue en février prochain est une initiative de l’AMPEF et d’ALECMA, une organisation de la société civile marocaine, un consortium sud-sud ; il est financé par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD).

Cette rencontre, qui se tiendra donc dans la capitale mauritanienne, a pour but de contribuer à la compréhension des enjeux de la mobilité inter-états; visiter l’arsenal juridique et réglementaire, favoriser les échanges inter-maghrébins sur la mobilité, promouvoir une culture d’acceptation mutuelle et faire un plaidoyer sur la difficile situation des personnes en situation de mobilité. Tous les acteurs de la société civile y sont conviés. C’est pourquoi le point focal de la société civile, Me Moctar Diallo présent à cette rencontre, après avoir salué l’initiative et le travail qu’abat AMPEF a déclaré que la société civile dont le rôle est d’accompagner et de compléter le travail de l’Etat, doit saisir cette occasion pour jouer pleinement sa partition. L’AMPEF déclare, assure sa présidente, ne ménagera aucun effort pour relever le défi.

Ce point de presse a été l’occasion pour l’AMPEF et ses partenaires d’échanger sur les difficultés que ces organisations de la société civile et des associations de défense des personnes victimes de traite et d’exploitation des jeunes filles notamment en Mauritanie. La présidente de L’AMPEF et quelques organisations des migrants en Mauritanie présentes à cette rencontre avec la presse se sont réjouies du démantèlement récent d’un réseau d’exploitation de jeunes filles mineures maliennes et le placement de son commanditaire en prison. Mme Camara a reconnu les difficultés à mener ce combat et a lancé à cet effet, un appel à l’ensemble des acteurs de la société civile à mutualiser leurs efforts pour relever le défi qui peut toucher à la sécurité des États.

Prenant la parole, les responsables des associations des migrants en Mauritanie notamment des organisations maliennes de lutte contre la traite des personnes et l’exploitation des filles mineures en mobilité (Femmes battantes) et le président du haut conseil des maliens de la diaspora, après avoir remercié l’AMPEF pour son soutien constant, ont manifesté leur intérêt pour participer à ce colloque qui sera l’occasion d’aborder la situation de la communauté des migrants en Mauritanie.

Signalons enfin que l’AMPEF et son partenaire marocain exécutent un projet dans le cadre des subventions du J-MED 2022, un projet soutenu par MedNC, IECD, Gouvernement Princier (Monaco) et Ministère français de l’Europe et Affaires étrangères.