Bir Moghrein coupé du monde

Difficilement accessible par voie terrestre, du fait d’une route longue, sinueuse et impraticable, Bir Moghrein est désormais coupé du reste du pays depuis que l’unique antenne qu’utilisent les deux opérateurs mobiles ( Mattel et Mauritel) ne fonctionne plus. Cela fait deux semaines que cette situation perdure et les deux sociétés n’ont pour le moment fourni aucun effort pour régler le problème. S’il est vrai que la ville n’est pas très peuplée, donc non rentable commercialement parlant, les opérateurs ont des cahiers de charge qu’ils sont obligés de respecter comme la couverture de tout le pays. L’Autorité de régulation des télécommunications doit normalement être là pour leur rappeler ça.