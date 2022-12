COMMUNIQUE DE PRESSE

Au terme de la mémorable visite que vient d’effecteur dans notre capitale économique Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République, la Fédération Nationale des Pêches a enregistré avec une très grande satisfaction son incontestable succès, sur tous les plans.

L’accueil populaire, particulièrement massif, chaleureux, spontané et enthousiaste et la large mobilisation des forces vives de la ville, derrière les opérateurs économiques du secteur, ont été unanimement soulignés par les observateurs, tant soit peu avertis.

Au cours de l’audience qu’il a bien voulu lui accorder, La Fédération a hautement apprécié ses réponses éminemment pertinentes à tous les problèmes soulevés, en soulignant singulièrement ses fermes instructions, faisant obligation aux services publics de s’en tenir au strict respect de la Loi et invitant les différents départements à des concertations régulières avec les opérateurs privés, dans le sens d’une gestion concertée des pêcheries.

La première manifestation concrète et diligente de cette volonté politique déterminée est apparue dans les deux décrets, consacrant une réduction sensible du droit d’accès, que le Conseil des Ministres s’est empressé d’adopter, lors de sa session d’hier, 28 décembre 2022.

Le premier décret procédait du souci légitime d’équité fiscale, dictant de mettre fin à la double imposition des opérateurs à l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), dans le cadre du droit d’accès auquel il était intégré depuis 1995 et sous forme d’ Impôt sur les Sociétés (I.S.), introduit par la réforme fiscale de 2019, en remplacement précisément de l’IMF.

Le second texte consent, fort opportunément, une réduction sensible du droit d’accès à la ressource, sur les espèces pélagiques, représentant l’essentiel des richesses ichtyologiques du pays, l’avenir du secteur résidant désormais, chacun le sait, dans la croissance extensive de la pêcherie des petits pélagiques et surtout dans le débarquement subséquent de ses captures sur le sol national.

La Fédération renouvelle, à cette occasion, à Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI la totale disponibilité des opérateurs, unis et organisés en son sein, à s’inscrire parfaitement dans la droite ligne des axes directeurs de son clairvoyant programme électoral, en jouant pleinement leur rôle agissant, dans le développement économique, le progrès social, la réduction de la pauvreté et le bien-être des populations.

Elle saisit cette opportunité pour exprimer au Gouvernement, notamment à Monsieur le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour la célérité de cette intervention et la prompte réaction dans l’application des directives éclairées de Son Excellence Monsieur le Président de la République qu’elle traduit.

Cet allègement substantiel de la pression fiscale ne manquera pas d’imprimer une vigoureuse impulsion au secteur, induisant une augmentation significative de ses apports nets à l’économie nationale, dans l’intérêt du développement de la Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 29 décembre 2022

Le Président

Hamadi BABA HAMADI