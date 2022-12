﻿Ghazouani invite les magistrats à assumer pleinement leur indépendance

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a appelé les juges à assumer pleinement leur indépendance organique, en vue de contribuer à l’ancrage de l’Etat de droit, jeudi au cours d’une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il assure par ailleurs la présidence.

Ghazouani a exprimé le souhait de l’émergence « d’un système judiciaire indépendant et impartial, un outil capable de faire prévaloir l’Etat de droit ».

Plusieurs décisions d’intégration et d’affectations ont été prises à l’occasion de cette session ordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Le chef de l’Etat tient ces propos dans un contexte judiciaire à forts relents politiques, marqué par le renvoi définitif, à travers une ordonnance de la Cour Suprême (CS), de Mohamed Abdel Aziz, son prédécesseur et ami de 40 ans, devant une cour criminelle anti-corruption.