Cinq experts cardiologues interventionnels du Centre Ben Selman bouclent une mission au CNC

Cinq experts cardiologues interventionnels viennent de boucler une mission médicale, d’une semaine au centre national de cardiologie (CNC). Arrivés à Nouakchott, depuis le 23 décembre, ces experts sont dépêchés par la fondation Ben Selman pour le secours et les œuvres humanitaires, ont eu à traiter, par cathétérisme cardiaque, une cinquantaine de malades indigents triés de la base de données du CNC, explique le Pr. Ahmed Eba El Welaty, directeur du centre. Un baume au cœur des familles incapables de prendre en charge le coût des prestations de cette pathologie cardiaque.

Partenaire du centre national de cardiologie, depuis plusieurs années déjà, la Fondation Ben Selman envoie des missions qui réalisent, avec leurs homologues mauritaniens du centre, de nombreuses prestations. Ce partenariat permet de prendre en charge, gratuitement des patients indigents mais également de renforcer les capacités du personnel du CNC dont les équipes s’étoffent de plus en plus.

Il faut rappeler que la dernière mission de la Fondation du Roi Ben Selman pour le secours et les œuvres humanitaires s’était déroulée en Mauritanie, du 28 octobre au 4 novembre de l’année en cours. D’ailleurs, c’est au cours de cette mission que les équipes mauritanienne et saoudienne avaient effectué une première en Afrique de l’ouest. L’acte appelé TAVI consistait à un remplacement valvulaire aortique par cathétérisme cardiaque sans chirurgie. La coopération entre le CNC et le Centre du Roi Ben Selman pour l’aide Humanitaire et le secours est fortement appréciée par les responsables du CNC mais également par les autorités sanitaires.

Arrivée le 23 décembre, la mission saoudienne achève sa visite le 29. Il faut signaler qu’au moment où elle quitte Nouakchott, une mission de l’hôpital IBN SINA, un des plus importants établissements hospitaliers du Maroc débarque au CNC.