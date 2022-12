Chronique : Entre Nous/ Sneiba El Kory

La Mauritanie va là où ne va pas le président ! C’est quand même curieux que de voir que les gens de Nouadhibou ne sont pas venus aussi massivement pour voir le président. Les gens de Boulenwar sont même allés plus loin en ‘’zéroyant’’ le président du parti au pouvoir et ses amis. Ce sont des signes annonciateurs – peut-être- (faut pas trop vite aller en besogne) que les nouz’autres sommes entrain de je ne sais pas quoi. Une vieille sagesse de chez nous, nous apprend qu’il ne faut pas trop ni s’éloigner ni combattre le makhzen. Alors gens de Nouadhibou, gare à vous ! Et une autre nous enseigne que le chien ne ‘’ suit’’ que son étrangleur ? Alors gens de Nouadhibou, méditez bien ces deux leçons. Les Boulenwariens ou les Boulenwarois (c’est selon : prenez l’un et laissez l’autre comme disait l’irracontable Jean Miché Kankan) sont peut-être comme les gens d’une autre lointaine localité du lointain Charg qui jusqu’aux années 90 croyaient encore que feu Moktar Ould Daddah et son PPM étaient encore là. Alors, moi, je comprends parfaitement les Gens de Boulenwar qui ont vu les mêmes hommes, les mêmes femmes et les mêmes voitures que d’il ya dix ans pour ne pas dire les mêmes hommes, les mêmes femmes et les mêmes voitures de la décennie. Les mêmes très jolis boubous, les mêmes turbans noués exactement de la même façon autour des mêmes têtes, des mêmes cous, les mêmes ventres, les mêmes calvities pour ceux qui n’ont pas mis de turbans, les mêmes cheveux toujours aussi noirs comme ceux des jeunes hommes. Alors, ils ont crié zéro. Ce zéro qui nous a tués en faisant dévaluer la monnaie. Changer, ce n’est pas très grave. Justement. Nous disons toujours des choses à nos islamistes. Pourtant, ils nous donnent souvent de bonnes leçons au moins de pousse-toi que je m’y place. En moins de dix ans, ils ont changé leur directoire deux à trois fois. Au moins que Mohamed remplace Jemal et que ce Mohamed soit remplacé par Lemrabott ! Après quatre ans. Au moins un jeu de chaises. A vos calculatrices. De 1992 à maintenant, c’est combien d’années ? Trois décennies. Trente ans. Presque huit mandats présidentiels aux Etats Unis d’Amérique. Quatre mandats en France. Trois mandats de l’ancien président Aziz. Neuf ans de plus que les vingt et un ans de Taya. Plus que l’âge de certains présidents du monde. Trente ans, c’est presqu’une vie. Trente ans comme président d’un parti politique. Trente ans comme président d’une organisation de la société civile. Trente ans comme député. Il y en a. J’en connais qui sont là depuis la première mandature de 1992 et qui sont encore là à somnoler dans les fauteuils de l’Assemblée Nationale avec des députés qu’ils ont vu naître. Impossible de faire passer la main ou de penser à la retraite. Merci les Islamistes de nous avoir permis de savoir que l’espoir est permis de pouvoir un jour dans dix ou vingt ans ‘’éplucher ’’ certains des nouz’autres de leur fauteuil ……roulant pour faire valoir enfin leurs droits à la retraite. Salut !