Mega meeting de M’Bagne: Et après?

Les élus, cadres, militants et sympathisants du parti INSAF de M’ Bagne ont organisé un meeting populaire dans la capitale départementale le dimanche 25 décembre. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont réussi le pari de la mobilisation. Les responsables et cadres du parti sont venus de partout de la Wilaya du Brakna. Même l’ex- ne patron des armées, le général à la retraite, Mohamed Ould Meguett, a honoré de sa présence ce meeting.

Les cadres des différents villages du département ont rivalisé en termes de mobilisation et de sensibilisation. Au niveau du groupe de partage Coordination départementale de M’Bagne, INSAF, créée au lendemain de la rencontre avec le président du parti, le 24 novembre dernier, on affiche une grande satisfaction, sans pour autant nier « quelques problèmes d’organisations inhérents comme toujours, à ce genre de manifestation, reconnaît Hamza Thiam Dg de la SAFA et dont on reconnaît le grand investissement. Il avoue qu’au niveau de son village, Niabina, tout le monde s’y est mis à fond pour la réussite de la manifestation. Ce cadre a exprimé au terme de la manifestation son espoir, comme le député Niang Amadou Moctar que l’engouement affiché lors de ce méga meeting se traduira dans les urnes lors des prochaines élections locales. Moussa Yaya Gaye, cadre au ministère de l’urbanisme, reconnaît que le défi était énorme, la mobilisation très forte, mais qu’en définitive, on s’en est bien tiré ; il faut désormais se tourner vers l’avenir et travailler à concrétiser la dynamique enclenchée. Pour Me Sarr Yéro, responsable du site du meeting, sa réussite est une œuvre commune et le mérite revient donc à l’ensemble des populations du département de M’Bagne.

Pour sa part, expliquant les raisons de la tenue du meeting, quelques mois avant les prochaines locales, Dr. Hampaté Bâ, conseiller à la primature chargé de la santé indique qu’il s’agit d’abord de célébrer le ralliement de nombreux partis politiques s’activant dans le département à INSAF, ensuite de se préparer pour les échéance électorales en vue et enfin réitérer le soutien du département à l’action du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani. Une autre leçon à retenir c'est que les jeunes cadres viennent, à travers ce meeting montrer qu'ils doivent mouiller le maillot pour montrer aux uns et aux autres que le département pourrait compter sur eux.

Maintenant que le meeting a tenu ses promesses, on se demande ce que le département peut en tirer comme retombées politiques. En effet, la décision de tenir ce meeting à M’Bagne est intervenue après une audience avec le président du parti INSAF. Lors de cette rencontre, les élus, cadres et notables ont exprimé de vives doléances auprès du parti et du gouvernement. M’Bagne se plaint depuis la fin du régime de Ould Taya de la marginalisation de ses cadres, l’oubli de ses retraités, des problèmes de développement... « Agréablement surpris de la forte mobilisation des ressortissants de M’Bagne à Nouakchott », le président du parti a pris l’engagement de porter les doléances auprès de qui de droit. Ayant donc réussi le pari d’enterrer les querelles politiques au niveau du département en faisant rallier plus de 5 partis dont le principal rival de l’ex-UPR pour ne pas dire adversaire, l’UDP et dans une moindre mesure Sursaut de la Jeunesse, les élus et cadres du département membres de INSAF, désormais tous unis attendent du parti et du gouvernement le renvoi de l’ascenseur, un geste fort. C’est le meilleur moyen de motiver et de convaincre les populations que quelque chose est en train de changer, que le message du département a été bien perçu au sommet de l’Etat. Sinon, il sera très difficile pour les cadres et élus d’éviter des candidatures rivales car les concurrents du principal parti du pouvoir diront : à quoi bon être membre du parti au pouvoir…..