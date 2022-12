Méga meeting de M’Bagne : la fièvre monte

A quelques heures de la tenue du méga meeting du parti INSAF à M’Bagne, prévu ce dimanche 25 décembre, la fièvre monte un peu partout dans les 52 villages des 4 communes. Les élus et les cadres du parti au pouvoir présents sur le terrain, depuis quelques jours déjà sont décidés à mettre les petits plats dans les grands. L’engouement est perceptible partout, les cadres entendent mobiliser les populations pour le succès de ce méga meeting, indique, depuis Niabina, chez lui, Hamza Thiam, Dg de la SAFA.

Aussi, les invités ont-ilscommencé à débarquer dans le département où des missions de sensibilisation des populations ont été envoyées pour mobiliser les militants et sympathisants du parti. Selon des sources concordantes, les élus et cadres multiplient des réunions et visites de proximité.

« Le défi est de taille et nous entendons le relever, les populations et nous cadres en sommes conscients », indique, depuis M’Bagne Moussa Yaya Gaye, cadre au ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Signalons que ce méga meeting intervient après le ralliement, à INSAF, des militants de plusieurs partis politiques de l’opposition mais également de la majorité présidentielle qui disputaient fortement le leadership au parti au pouvoir. Cette nouvelle donne qui vient signer la fin des querelles de leadership entre les différents villages et leurs cadres, augure de gros changements sur la carte électorale lors des prochaines élections locales, à condition que le parti fasse, d’abord un choix judicieux de ses candidats, que la répartition des élus (députés), soit consensuelle et équitable et que les cadres du département soient, comme exprimé au président de l’INSAF, au cours d’une audience qu’il a accordée aux ressortissants de M’Bagne, placés en pole position sur les différentes listes nationales candidates du parti. Des doléances politiques dont la satisfaction est attendue avec intérêt par les populations du département.