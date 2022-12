MAURITANIE : l'Ofid approuve 40 M$ pour l'approvisionnement en eau potable à Kiffa

Le Projet d’adduction d’eau potable (AEP) de Kiffa, au sud de la Mauritanie sera financé à hauteur de 40 millions de dollars. La demande de prêt du gouvernement mauritanien vient d’être approuvée par le Conseil d’administration du Fonds de l’Opep pour le développement international (Ofid).

En Mauritanie, le gouvernement recevra un nouveau financement pour la mise en œuvre du Projet d’adduction d’eau potable (AEP) de Kiffa. Le prêt de 40 millions de dollars sera accordé par le Fonds de l’Opep pour le développement international (Ofid). Le projet de financement a été dévoilé le 15 décembre 2022 par l’institution intergouvernementale de financement du développement, basée à Vienne en Autriche.

L’Ofid rejoint ainsi la panoplie de partenaires au développement dans le projet d’eau potable, à l’instar de la Banque islamique de développement (BID), du Fonds saoudien de développement (FSD), du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA), du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (ADFD) et du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades).

Un projet évalué à 317 millions de dollars

À en croire l’Ofid, son prêt servira à financer la construction d’une nouvelle usine de traitement d’eau potable. L’installation traitera l’eau brute pompée du fleuve Sénégal par quatre nouvelles stations de pompage. L’eau potable sera stockée dans plusieurs réservoirs.

Toujours dans le cadre du Projet d’AEP de Kiffa, un réseau d’eau de 250 km connectera 90 villages et desservira plus de 20 % de la population de la Mauritanie, soit plus de 550 000 personnes jusqu’en 2035. En Mauritanie, les pénuries d’eau accélèrent également la prolifération des maladies d’origine hydrique (le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l’hépatite A, la fièvre typhoïde et la poliomyélite, etc.). L’objectif est de minimiser les risques liés à ces maladies dans la ville de Kiffa et dans les localités environnantes.

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet coûteront 317 millions de dollars. Le projet d’AEP de Kiffa favorisera également la création de 3 000 emplois dans le secteur de l’eau.

Inès Magoum

afrik21.africa