Elections locales 2023 : Le gouvernement valide le chronogramme de la CENI

Le gouvernement approuvé, ce mercredi 21 décembre, lors de son conseil hebdomadaire, le chronogramme des prochaines élections proposé par la commission électorale nationale indépendante (CENI), il y a quelques semaines. Désormais donc, les partis politiques sont fixés sur l’ouverture de la campagne électorale et les dates des scrutins. Ainsi, le collège électoral est convoqué le 28 février prochain, l’ouverture de la campagne électorale démarrera, quant à elle, le 28 avril et le 1er et le 2e tour des municipales, régionales et législatives auront lieu, le 13 mai et le 27 mai 2023. Le gouvernement a également décidé de proroger la date de validité des cartes nationales d’identité dont beaucoup sont expirées. Il s’avère impossible de les renouveler, d’ici février 2023. Un recensement à vocation permettra de réajuster la liste électorale.

Le compte à rebours commence alors. On sentait depuis quelque temps, la fièvre préélectorale monter, à travers des meetings et initiatives de soutien, du côté INSAF, principal parti de la majorité présidentielle. Le président de la République multiplie pour sa part ses sorties à l’intérieur du pays. Une manière à peine voilée de vendre ses réalisations et soutenir ainsi INSAF à qui il arrive d’avoir besoin d’un sérieux coup de pouce. Le ministre secrétaire général de la présidence, un homme connu pour sa discrétion sous Ould Abdel Aziz s’est rendu chez lui à l’Est pour dit-on une campagne de sensibilisation et donc électorale avant l’heure. Les cadres, soucieux de préserver leur poste, mobilisent les leurs pour se faire entendre et voir.