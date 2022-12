CVE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Coalition Vivre Ensemble (CVE) informe tous les militants et sympathisants de la conférence de presse qu'elle organise le mercredi 28 décembre 2022 à la salle polyvalente de la CASE à 16H, sous le thème : " CVE, VISION D'AVENIR ", animé par le Président Ba Mamadou Alassane, coïncidant à la date anniversaire du rappel à Dieu de notre regretté et vaillant président, Dr KANE Hamidou Baba, arraché à notre affection un certain 28 décembre 2021 à Las Palmas.

A cet effet, il est demandé à tous les militants de répondre massivement à cet appel de la CVE et d'aider à la sensibilisation.

Ainsi la presse nationale et internationale est conviée pour les besoins de couverture de cette conférence, la première du genre depuis le décès du Président, Dr Kane Hamidou Baba.

Ce communiqué tient lieu d'invitation.

Nouakchott, le 22/12/2022.

La commission de communication de la CVE.