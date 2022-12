La CFCD appelle  au consensus

Les responsables des Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique (PCFCD), ont lancé un appel à une large entente adressé

« à toutes les forces politiques patriotiques, de tous les bords, pour anticiper sur les menaces qui pèsent sur la Mauritanie », mercredi 21 Décembre au cours d’une conférence de presse.

Une rencontre à l’occasion de laquelle Mohamed ould Maouloud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et maître Yakoub Diallo, haut responsable du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), ont pris la parole.

Cet appel au consensus intervient à quelques mois d’élections législatives, régionales et municipales, prévues en 2023, dont la date officielle n’a pas encore été fixée.

La coalition justifie sa démarche par un contexte trouble marqué par «la persistance d’une crise économique et sociale, en particulier la détérioration des conditions de vie de nos populations (hausse des prix et chômage), les errements et l’impasse dans la gouvernance, les frustrations qui en résultent au sein des couches populaires et des communautés nationales, qui expriment leur mécontentement face à la marginalisation et à l’exclusion, créant un contexte propice aux dérives et à toutes les manipulations des aventuriers politiques et renforcant les dangers qui guettent le pays, notamment sa stabilité,

voire son existence même, compte tenu de l’environnement régional chaotique dont les métastases ne manqueront pas, de peser très lourdement, sur notre avenir immédiat ».

Cet appel vise à établir un consensus national en vue de créer des conditions politiques favorables à des réformes démocratiques et un changement pacifique.

Les Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique (PCFCD) sont le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), l’Union des Forces de Progrès (UFP) et l’Union Nationale pour une Alternance Démocratique (UNAD).