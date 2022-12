Faits divers…Faits divers……Faits divers…

La bande de « Papis » sous les verrous

La zone Nord-est de Nouakchott a toujours été considérée comme une zone à haute insécurité. Dar Naïm et l'axe Aziz de Toujounine s’y distinguent particulièrement mais la situation dans les secteurs 16, 18 et Lemgheïty est pire. Les bandes de criminels hors la loi y circulent jour et nuit sans crainte, opérant au vu et au su de tout le monde. Mais depuis un mois, la Brigade des recherches de la wilaya Nord en traquait une fameuse soupçonnée de dizaines de cambriolages, braquages, agressions et viols en certains de ces quartiers. Cette traque a fini par porter fruit la semaine dernière. Une dizaine de lascars ont été séparément arrêtés par ces policiers spéciaux. Au cours de leur audition, ils ont avoué faire partie de la bande de « Papis », un récidiviste notoire tout juste sorti de prison. Leur repaire était une véritable caverne d'Ali Baba et un gros butin y a été saisi. Malheureusement Papis, le chef du gang, et son lieutenant Ould Boïbou sont toujours en cavale.

La bande des trois

Le commissariat de police Toujounine 2 a lui aussi réussi un joli coup de filet. Ces vaillants policiers ont mis la main sur une bande de voleurs de téléphones portables. Leur enquête les avait tout d’abord amenés à interroger un premier suspect qui leur livrait le nom de ses deux complices et à perquisitionner leur repaire où ils avaient entreposé plus d'une centaine de téléphones portables, pour la plupart de grande valeur. Cette nouvelle « bande des trois » a été déférée au parquet de la wilaya Nord avant d'être écrouée. Tout comme celle des trois amazones dont nous parlions la semaine dernière.

Les vols de bonbonnes de gaz reprennent au Carrefour

Le vol des bonbonnes de gaz a connu une accalmie relative à Arafat, suite à l'effort mené depuis une année par les forces de sécurité. Ce sont particulièrement les patrouilles et rondes de la Garde nationale et de la police qui ont notablement limité ce genre de délits qu’on déplorait quotidiennement dans cette zone. Mais on en constate ces jours-ci la recrudescence en d’autres quartiers, notamment au Carrefour, á Tin Soueïlim, El Vellouja et Mellah. Selon des témoins, les voleurs se déplacent à bord de fourgonnettes bâchées pour les charger de bonbonnes volées devant les boutiques où elles sont à l’ordinaire exposées dans des cages cadenassées. Ils opèrent à des heures tardives de la nuit et la police n'a pu encore mettre la main, à ce jour, sur aucun suspect.

Mosy