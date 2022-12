La Mauritanie est en deuil

La Mauritanie vient de perdre un de ses illustres acteurs économiques mais également politiques en la personne d'Ahmed Hamza. Les condoléances affluent de toutes parts. Patriote ouvert et avenant, Hamza était le symbole de l'unité nationale de la Mauritanie. Apparenté à chacun, ami de tout le monde. Toutes les composantes du pays lui vouaient estiment et respect. À chaque interview qu'il acceptait avec plaisir d'accorder au Calame, nous découvrions un homme d'une toujours plus grande humanité. Immense.

Très dynamique, il a marqué Nouakchott de son empreinte indélébile, donnant une mémoire et une lisibilité à la Communauté urbaine, grâce aux infrastructures qu'il fit bâtir. À plusieurs reprises, beaucoup de patriotes virent en lui un potentiel candidat de l’opposition à la présidentielle. Le projet ne s'est hélas pas concrétisé mais l'homme avait de réelles ambitions pour son pays. Rendons-lui tous un hommage appuyé ! Le Calame envers lequel il témoignait respect et surtout fidélité prie Allah de l'accueillir en son Saint Paradis. Amine.

Toute la rédaction du Calame

Brutal et triste réveil ! Je viens d'apprendre avec grande tristesse le rappel à Dieu de mon cher frère et ami Ahmed Hamza, ancien maire de Nouakchott, décès survenu ce samedi 17 Décembre à Las Palmas des Canaries. Hamza était un homme juste, honnête et surtout très attaché à la diversité et à l'unité nationale. Militant de première heure de l'opposition démocratique, il en fut, sous couleurs de l’UFD, le premier leader élu à la tête de notre capitale. Cette disparition est une immense perte pour la Mauritanie et pour tous les progressistes et démocrates du pays. Nos condoléances les plus attristées à sa famille, au peuple mauritanien dans son ensemble et à toute l'Afrique. Qu'Allah le Tout Puissant l'accueille en Son saint paradis et que la terre lui soit légère ! Nous venons de Dieu et c’est à Lui que nous retournons. Adieu, monsieur le maire ! Adieu mon frère Hamza!

Ahmed ould Cheikh