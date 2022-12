Un député de M’Bagne plaide pour la victoire, dès le 1er tour, des candidats INSAF

Au cours de la clôture de l’Assemblée générale des ressortissants de M’Bagne, tenue à Nouakchott, le samedi dernier à Galaxy près de l’Arrêt des Bus, M. Cheikh Oumar Dia, député de M’Bagne, a dit espérer que la nouvelle dynamique enregistrée dans le département doit se traduire par la victoire sans appel des candidats de son parti, dès le 1er tour. Pour rélever ce challenge, affirme le député, les élus, cadres, militants et sympathisants doivent, chacun en ce qui le concerne, jouer pleinement son rôle.

L’honorable député fonde son souhait et sa conviction sur les ralliements importants enregistrés, il y a quelques semaines par le parti INSAF dans le département. Il dit sentir une lame de fond dans sa circonscription qui doit imiter les autres communes voisines. Il rappelé, avec franchise et sans gêne que leur ticket avait gagné au 2e tour. Il souhaite que cela ne puisse se rejouer dans son département, lequel doit, selon lui, renforcer son ancrage dans le parti au pouvoir. Le député a invité les jeunes et les femmes à se mobiliser pour occuper la place qui leur revient dans l’arène politique du département.

Auparavant, Cheikh Oumar Dia avait félicité la commission d’organisation pour le succès de la manifestation ; il avait, par la même occasion, rendu un hommage appuyé à certains élus et guides religieux du département, rappelés à Dieu. Il a ainsi cité feu député Bâ Bellou, feu le maire de la commune de Niabina/Garlol, Aliou Sarr et le magistrat et érudit Amadou Yéro Kidé et l’imam, Thieron Daha Douké. Il a aussi eu une pensée et des remerciements à l’endroit du mentor Bâ Bocar Soulé, désormais à la CENI, pour le travail qu’il n’a cessé de rendre aux populations du département de M’Bagne.