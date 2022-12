Préparation des locales : INSAF à la manœuvre à M’Bagne

Dans les cadres des préparatifs des prochaines élections municipales, régionales et législatives, prévue entre avril et mai 2023, les ressortissants du département de M’Bagne, membres du parti INAF ont tenu, ce samedi 17 décembre dans l’après midi, dans la salle Galaxy (Nouakchott), une importante assemblée générale. L’objectif de cette rencontre était la restitution des différentes activités déroulées au niveau de Nouakchott, ces dernières semaines.

Prenant la parole à cet effet, le député Amadou Moctar Niang a d’abord souhaité la bienvenue à l’ensemble des ressortissants des quatre communes venus répondre à l’invitation, ce qui témoigne, a-t-il fait remarquer, de l’intérêt qu’ils accordent à leur département et à leur parti, INSAF. L’élu a ensuite insisté sur la nouvelle dynamique enclenchée par le parti qui s’est traduite par le ralliement de presque tous les partis de l’opposition et de la majorité présidentielle à INSAF ( UDP,PUD,Tawassoul,AJD,IRA). Cette nouvelle dynamique permet, ajoute le député, d’envisager avec plus de sérénité les prochaines échéances électorales. Il a par la même occasion mis l’accent sur la nécessité de resserrer les rangs avec les nouveaux venus et de s’unir pour que le parti puisse traduire cette dynamique en victoire, haut la main au niveau du département. En attendant, il a invité l’ensemble des populations du département à assister à un méga meeting que la coordination va organiser, la veille de la visite du président de la République à Boghé, le 27 décembre 2022.

Pour sa part, Dr. Hampaté Bâ, conseiller à l’action sociale au niveau de la primature, membre de la coordination départementale de INSAF –M’Bagne (Nouakchott), a d’abord rappelé l’engagement du département derrière le parti, pour le respect de sa discipline et leur soutien à l’action du président de la République. Puis, livrant ensuite aux participants les différentes doléances politiques du département, contenues dans une lettre remise au président du parti, au cours d’une audience qu’il a accordée aux élus, cadres et notables dont certains sont venus du département, il a esquissé la situation politique du département de M’Bagne marquée par la marginalisation de ses cadres. Poursuivant ensuite la restitution, il indique que si certains départements de la vallée et d ‘ailleurs sont choyés et leurs cadres bénéficient de promotion, M’Bagne reste l’oubliée du Brakna, depuis des décennies. Aucun ministre, aucun secrétaire général, aucun chef de projet, de directeur d’établissement public, les retraités ne sont dans presque aucun conseil d’administration, a regretté Dr. Bâ.

C’est dans ce contexte que les élus, les cadres, les responsables locaux du parti et des notables ont réclamé des actes forts vis –à-vis du département afin de contribuer à relever le défi qu’il s’est fixé, a indiqué Dr. Bâ. Le méga meeting à M’Bagne doit matérialiser davantage cet engagement des élus, cadres et notables du département, pense-t-il.

Concrètement le département réclame la promotion de ses cadres, le positionnement, en bonne place des jeunes et femmes et autres dans les listes électorales les concernant, la nomination des retraités dans les différents conseils d’administration etc. Une liste des cadres et des retraités a d’ailleurs été jointe à la lettre adressée au président du parti, avec comme ampliation : le Premier ministre, le ministre secrétaire général de la présidence et le Ministre de l’Intérieur.

D’autres orateurs, parlant au nom de la jeunesse et des femmes, Younouss Bass et Faty Sao ont pris la parole pour insister sur l’importance et du rôle des deux catégories dans l’action politique, pour réitérer leur engagement et soutien à l’action du président de la République et de son parti ; ils se sont ensuite réjouis de l’attention particulière du président Mohamed Cheikh Ghazwani et dire tous leur espoir de voir les cadres, jeunes, et femmes en pole position dans les listes électorales, lors des prochaines élections. Ils ont lancé un appel pressent aux jeunes et femmes à se mobiliser et à jouer pleinement leur partition.