Coalition mauritanienne  (PCQVP) : Ba Aliou Coulibaly élu président

Monsieur Ba Aliou Coulibaly a été porté, vendredi 16 décembre, à Nouakchott, à la tête de la Coalition mauritanienne Publiez ce que vous payez (PCQVP), lors d’une Assemblée Générale.

Sous la supervision de M.Demba Seydi, Coordonnateur Afrique Francophone de PCQVP, un nouveau bureau exécutif a été également mis sur pied. Après avoir remercié les délégués pour la confiance placée en lui, le président élu a salué son prédécesseur, Maître Mine Ould Abdoullah qui n'a ménagé ‘’aucun effort, et ce malgré un contexte particulièrement difficile, pour maintenir le flambeau de la Coalition PCQVP et la hisser sur toutes les tribunes de gouvernance aussi bien au niveau national qu'international’’.’’Nous avons la lourde mission de mener à bon port la coalition’’, a décliné M .Coulibaly

Monsieur Coulibaly entend inscrire son mandat dans une dynamique de renouveau visant à ‘’mettre en place une nouvelle stratégie sur des questions prioritaires au profit des travailleurs, des communautés et des collectivités locales’’. ‘’Le plan d’action que nous comptons élaborer sera axé, annonce-t-il, sur les obligations contractuelles des compagnies, les obligations environnementales des compagnies ainsi que le suivi de l’utilisation des revenus’’. De l’avis du nouveau président, le rôle de la coalition est à la fois important pour aider la Mauritanie à aller dans le sens de la transparence, de la redevabilité’’. M.Coulibaly a fait part de la ‘’disponibilité des pouvoirs publics à prendre en compte les avis et suggestions de la Coalition’’. Il cite l’étude sur l’indice de gouvernance minière de 2017. Pour Ba Aliou, ‘’il est possible de faire quelque chose pour l’intérêt supérieur de la nation et de chaque citoyen’’. Selon Coulibaly,’la Coalition mauritanienne a, malgré la faiblesse de ses moyens, mené des actions de sensibilisation, de plaidoyer et des débats publics au profit des droits des communautés et des collectivités sur les impacts miniers, gaziers et pétroliers’’. Relayant les préoccupations des populations impactées, la coalition, grâce à une participation remarquée, s’est élevée contre les menaces environnementales. Elle a pu influer sur les politiques gouvernementales à travers des réformes législatives notamment sur la défense de la propriété réelle en Mauritanie.

Cette rencontre est annoncée comme une étape importante dans la perspective de relance des activités de la section mauritanienne de coalition et d’un meilleur ancrage de l’exigence de la culture de bonne gouvernance et de « redevabilité » dans la gestion des affaires publiques.

‘’Cette dynamique sera poursuivie à un cran supérieur avec l’ambition du nouveau bureau de porter le renouveau et d’impulser un travail qualitatif’’, déclare Mme Salimata Sy, trésorière générale élue, par ailleurs, présidente de l'Association Mauritanienne pour la Promotion de l'Education des Filles (AMPEF), et cheville ouvrière de l’AG et de l’atelier de renforcement des capacités.

A son tour, M.Demba Seydi, Coordonnateur Afrique Francophone de PCQVP promet un accompagnement pour redonner à la coalition son lustre d’antan, en 2023 à travers des axes d’intervention du cadre institutionnel. Ce qui passera par l’acquisition d'instruments de gouvernance pour garantir une bonne gestion. Le second axe stratégique d’intervention, ajoute M.Seydi, portera sur le suivi des obligations contractuelles des compagnies et de l’Etat. ‘’Nous allons voir comment nous pouvons accompagner la Coalition mauritanienne dans le contexte de la transition énergétique du revenu issu de l’extraction pour booster le développement tout en respectant toutes les exigences environnementales. Mais aussi garantir et améliorer la participation de la société civile de sorte à la rendre effective et de qualité. Et enfin, à prendre en charge les besoins des femmes, des enfants et des jeunes et de l’ensemble des mauritaniens’’, dit-il.

La Coalition a été l’une des plus actives depuis sa création en 2006 jusqu’à 2011. Après, il y a eu une certaine léthargie institutionnelle consécutive à la pandémie du covid19 et du désengagement de certains bailleurs de fonds (coopération norvégienne). Depuis 2014, la Coalition n’a pas bénéficié de financement conséquent, révèle son président.

Dans un élan de renforcement des capacités de ses membres s’est tenu samedi un atelier. Au cours de cette rencontre, il a été question du potentiel minier, gazier et pétrolier de la Mauritanie et ensuite de partage de connaissances sur les récents développements du secteur en terme de gouvernance, de mobilisation des ressources, de contribution à l’économie du pays. Les participants ont parcouru les développements liés à la mise en œuvre de la norme ITIE et les contributions que le secteur apporte à l’économie nationale.