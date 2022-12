Le Ministre de l’Agriculture, Yahya ould Ahmed El Waghf, a réceptionné vendredi, des mains du Directeur Général de l’Office Chérifien des Phosphates, Mohamed Anouar Jamali, un don marocain composé de 5000 tonnes d’engrais, au cours d’une cérémonie organisée dans les locaux du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) situés au port de Nouakchott.

Dans deux allocutions prononcées pour la circonstance, le DG de l’OCP SA et le ministre de l’agriculture, ont souligné les solides liens de coopération dans tous les domaines, entre la Mauritanie et le Maroc.

Le don marocain de 5000 tonnes d’engrais est réceptionné dans un contexte de priorité accordée à l’agriculture par le gouvernement mauritanien. Ainsi, il devrait grandement contribuer au développement de nombreuses filières et spéculations, dans un pays souffrant d’un énorme déficit en produits agricoles.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la Commissaire à la Sécurité Alimentaire (CSA), Fatimetou Mint Khattri, de l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar et de nombreux responsables du Ministère de l’Agriculture.