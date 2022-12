La Mauritanie choisie par les Etats Unis pour un nouveau programme de financement

Le président américain Joe Biden a révélé mercredi que la Millennium Challenge Corporation avait sélectionné la Mauritanie pour un nouveau « programme de financement » pour soutenir les réformes gouvernementales à même de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique.

Selon l’ambassade des USA en Mauritanie ce programme représente un important engagement de la part des Etats Unis en faveur du peuple mauritanien et une opportunité pour consolider le processus positif du gouvernement mauritanien dans les domaines de la bonne gouvernance, les droits de l’homme et l’investissement social.

La PDG du MCC, Alice Albright, lors d’un point de presse mercredi que l’annonce faite aujourd’hui est une preuve éclatante de l’engagement permanent des Etats Unis à l’endroit de l’Afrique et sa détermination à créer une société mondiale plus forte et plu mûre.

Outre la Mauritanie, cette institution a choisi trois autres pays africains pour cette initiative : le Sénégal, la Gambie et le Togo.

Alice Albright a encore dit que la Millennium Challenge Corporation est depuis sa création en 2004, un partenaire constant pour les gouvernements de différents pays africains et a déjà investi 9,5 milliards de dollars dans 24 pays africains.

Avec les nouveaux choix, elle élargira ses programmes à 14 autres pays africains à travers des activités intégrées et précis pour une enveloppe de 3 milliards de dollars en plus de 2,5 milliards de dollars en préparation.

Albright a précisé que le choix de ces pays par le conseil d’administration confirme les aspirations de ceux-ci et leurs engagements à l’endroit de la démocratie et leur intention d’entreprendre les investissements et les changements institutionnels nécessaires pour la construction d’un avenir plus prospère à leurs sociétés.

« Cette décision a-t-elle ajouté intervient à un moment crucial où nous œuvrons ensemble à travailler avec chaque pays à développer des programmes qui traitent les défis les plus urgents auxquels font face leurs économies ».

La Millennium Challenge Corporation est une agence gouvernementale américaine indépendante qui œuvre à réduire la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique.

Créée en 2004 elle consent des dons et des aides limités dans le temps à des pays qui respectent des normes strictes de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques.

Sahara Medias