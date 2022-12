Washington, le président Ghazouani reçoit le PDG de Kosmos Energy

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, lundi soir, en marge du sommet Us-Africa qui déroule aux Etats-Unis d’Amérique, et auquel il prend part à l’invitation du président Us Joe Biden, le Président- Directeur Général de Kosmos Energy, M. Andrew G. Inglis.

De source officielle, on indique que les échanges entre les deux responsables, en présence du ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, du directeur de Cabinet du Président, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et de l’ambassadrice de Mauritanie à Washington, Mme Cissé Mint. Cheikh Ould Boyda, ont porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette entreprise. Kosmos Energy qui avait mis en évidence le projet conjoint Gta entre la Mauritanie et le Sénégal avant d’en céder les principales actions à Bp a encore conjointement signé en Octobre 2022, avec Bp, un accord de partage de production avec le gouvernement mauritanien dans le gisement gazier BirAllah, découvert en 2019 en territoire mauritanien et dont le potentiel gazier est estimé à environ 13 Tcf. BirAllah est situé en mer dans le bloc C8, à environ 60 kilomètres au nord du projet Greater Tortue Ahmeyim en cours de développement.

Un accord qui portait sur l’engagement desdites entreprises d’études préalables avant la prise de décision finale d’investissement, attendue en 2024-2025.

Ces énormes potentialités énergétiques boostent les opportunités pour la Mauritanie déjà engagée sur le projet Grand Tortue/Ahmeyim dont les premières exportations sont prévues en 2023.

La Dépêche