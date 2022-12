Chronique : Entre Nous/Sneiba El Kory

Africain, Amazigh ou Arabe, c’est quoi la différence entre tous ces genres ? Félicitations à tous les Marocains pour avoir franchi l’infranchissable, en cette CDM de toutes les sensations et de toutes les surprises ! Félicitations aux marocains arabes, aux marocains amazigh et aux marocains africains ! Un ou une Le Pen, voire un Éric Zemmour, vous diront que l’Afrique a deux représentants dans le carré final : Le Maroc et la France. De toutes les façons, bravo à nos lions de l’Atlas après que nos lions indomptables ont été domptés et que nos lions de la Téranga ont à peine rugi ! L’essentiel est que les occidentaux – toutes tendances confondues : hitlériens, suprémacistes, LGBT, homosexuels, francs-maçons, françafricains, esclavagistes, anti-immigrés, arabophobes, islamophobes et autres catégories inqualifiables de conneries et de stupidités – tous ces gens comprennent que la Coupe Du Monde du Qatar restera dans les annales de l’histoire du football mondial comme l’une des mieux organisées, captivantes et suivies, intérieurement et extérieurement, sans que rien ne se passe. Maintenant, avant de passer à vraiment autre chose, j’ai envie de dire et de rappeler que ces marocains-là ne sont pas comme nos « ânons verts » qui ne braient jamais aussi haut que leurs petites oreilles. Les Qataris ont démontré aux voleurs gouvernementaux la voie de l’espérance et aux peuples spoliés, appauvris, avachis et clochardisés que c’est possible de profiter et de faire profiter. Cela dit, j’ai entendu aujourd’hui claironner – ici chez nous en Mauritanie, au Bilad Chinguitt, terre de quelque chose comme Ribat et El Menara – que c’est la Journée internationale contre la corruption ! Vraiment, nous, là, nous avons un visage de fer et une peau tannée par la honte. Journée internationale de la corruption ! J’ai une question : Qui ne vole pas ici ? Qui n’a jamais été corrompu ici ? Qu’il se lève ! Qu’il lève le doigt ! Ici, c’est quasiment le pays où l’on naît avec des idées dans la tête. Bien sûr, me direz-vous, que les idées ne sont nulle part ailleurs que dans la tête. C’est quand la CDM chez nous ? C’est une autre question… certainement plus compliquée que la première. C’est quand la bonne gouvernance chez nous ? C’est quand le procès de la Décennie chez nous ? C’est quand la diminution des prix des denrées de première nécessité chez nous ? Que cesseront l’hypocrisie, le mensonge, la complaisance, le saccage des deniers publics, la fraude, la manipulation, la corruption, la compromission, les complexes ataviques et les préjugés grégaires ? Quand ? À quand ? Ben, ce sera, pour paraphraser l’irracontable planton du Calame, le merveilleux Alioune Sow, « quand les ânes auront des cornes ! » Salut.