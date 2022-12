12ème Handi-festival : Clôture en apothéose

Les lampions se sont éteints sur la douzième édition du Handi-festival international de Nouakchott. Une soirée artistique et culturelle riche et variée a clos cette manifestation annuelle, devenue depuis quelques années le traditionnel rendez-vous dans l’agenda des artistes en situation de handicap en Mauritanie et dans la sous-région.

Trois jours durant, différents groupes et les festivaliers, tous venus d’horizons divers, ont fait montre, dans un élan enthousiaste, de l’étendue de leurs talents, au grand bonheur du public des grands jours qui a répondu présent. Le président du Comité d’organisation, Mohamed Camara, s’est félicité de la « réussite de cette manifestation » et salué le soutien des autorités nationales à travers le haut parrainage de Son Excellence monsieur le président de la République, le ministère de la Culture et de l’artisanat et la société Kinross Tasiast pour leur contribution précieuse. « Un échantillon représentatif de la jeunesse africaine est aujourd’hui présent en Mauritanie pour exprimer de vive voix sa reconnaissance au président de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazwani, pour avoir accepté avec plaisir de parrainer l’Handi-festival International de Nouakchott ».

Le président du groupe musical a salué le soutien du département qui accorde « une importance capitale à cette douzième édition tenue en Mauritanie, cette terre d’hospitalité connue pour sa tradition légendaire de havre de paix et de stabilité. C’est la preuve éclatante de votre attachement à la promotion de la culture, de la jeunesse, des sports et à l’épanouissement des artistes musiciens et des handicapés en particulier ». Mohamed Camara a exprimé sa profonde reconnaissance au contributeur financier, Kinross Tasiast et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d’une manière ou d’une autre au succès de cette 12ème édition du Handi-festival ».

Enfin Mohamed Camara a remercié tous les artistes pour leur participation en dépit « des contraintes inhérentes à l’organisation et aux moyens de déplacement ». Et d’espérer que la prochaine édition du Handifestival rassemblera plus de participants et aura plus d’éclats. Rendez-vous est donc pris pour Décembre 2023 !