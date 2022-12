Convention de partenariat  entre State Mauritania-Business Council (USMRBC)/CCIAM

Le Forum des Affaires Mauritano-Américain et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), ont signé une convention de partenariat, au cours d’une cérémonie organisée jeudi après-midi 8 décembre), dans les locaux de la chambre consulaire. Ahmed Baba ould Eleya, président de la CCIAM, et Sidi Ahmed ould Abeidna, président de United State MAURITANIA Business Council (USMRBC)-Forum des Affaires Mauritano-Americain, ont signé un document dont l’objectif est d’établir un partenariat visant à renforcer les relations entre hommes d’affaires mauritaniens et investisseurs américains.

Ce nouveau partenariat stratégique, devrait permettre de créer les conditions d’un puissant lobbying pour attirer les capitaux venus des USA et favoriser l’accès aux données économiques dans le cadre de l’organisation régulières de rencontres et manifestations communes.