Washington D.C - 2 Décembre 2022

L’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, en collaboration avec le US- Mauritania Business Council, organise un Petit-déjeuner d’Affaires avec S.E. Mohamed Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, le 16 décembre 2022 au National Press Club de Washington, DC.

La rencontre se tient en marge du sommet des dirigeants Etats-Unis - Afrique, organisé par le Président Américain Joe Biden, qui aura lieu du 12 au 15 Décembre 2022 à Washington D.C.

Elle réunira les leaders politiques et économiques, dans l’objectif de promouvoir des partenariats mutuellement bénéfiques afin de créer des emplois et de stimuler une croissance inclusive et durable des deux côtés de l’Atlantique. Cette rencontre avec des institutionnels et investisseurs américains et internationaux, sera l'occasion de présenter la Mauritanie à un tournant de grandes avancées économiques et

sociales, la positionnant comme une destination d'investissement privilégiée. Les opportunités d'investissement, ainsi que les nouvelles politiques gouvernementales visant à faciliter le climat des affaires dans le pays, seront exposées par le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, S.E.M. Ousmane Mamoudou Kane, la Directrice Générale de l’APIM, Mme Aïssata Lam, et des acteurs majeurs du secteur privé.

Présentation de l’APIM

L’Agence pour la Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) est un établissement public chargé de positionner la Mauritanie comme une destination de choix pour les investisseurs nationaux et étrangers.

La mission de l’APIM, en collaboration avec les Administrations et les organismes publics et privés concernés, est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des investissements en vue d’accroître les capacités productives du pays, de créer des opportunités d’emploi et de générer ainsi des richesses pour le bien-être et la prospérité des citoyens.

Présentation de l’US Mauritania Business Council

Le US- Mauritania Business Council (USMRC) est une organisation indépendante à but non lucratif composée de membres et représentants d'entreprises américaines et mauritaniennes ainsi que d'autres organisations et individus. Le USMBRC a été créé en 2017 avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie, dans but de promouvoir la coopération économique entre les deux pays.