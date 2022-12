Clôture du Projet FAIDOP

Lancé en 2020, le projet Formation, Accompagnement et Insertion dans le Domaine Portuaire (FAIDOP), qui est une composante du programme régional « ARCHIPELAGO » financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne (UE) à hauteur de 15 millions d’euro, a été clôturé jeudi 8 décembre au cours d’une cérémonie organisée dans un réceptif hôtelier nouakchottois, en présence du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Niang Mamadou, de nombreux responsables nationaux et représentants des institutions partenaires.

Ce projet a permis la formation de 180 personnes dans le domaine des activités portuaires, très importantes pour la Mauritanie en tant que pays du Sahel, qui a l’ambition d’offrir des services performants pour le transit des marchandises des États situés dans l’inter land.

Niang Mamadou, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a mis en exergue « les programmes d’insertion, d’emplois et d’auto-emploi en faveur d’une population comprise dans la tranche d’âge 20/55 ans, dont 30% de femmes » dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie.

Le programme régional «ARCHIPELAGO vise à renforcer l’employabilite des jeunes ainsi que la capacité entrepreneuriale des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans 12 pays cibles de la région du Sahel et du lac Tchad, parmi lesquels figurent la Mauritanie ».

Il s’agit « d’un programme qui repose sur des partenariats entre organisations africaines et européennes du secteur privé, ainsi qu’entre des centres d’enseignement et de formation technique et professionnelle».

Ce projet été exécuté grâce une collaboration entre la Chambre de Commerce, d‘Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aix Marseille Provence, le port de Nouakchott et le Grand Port Maritime de Marseille.