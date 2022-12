Les jeunes du FND reçus à INSAF

La Force Nouvelle pour le Développement (FND) a été reçue, mercredi 7 décembre 2022 par le responsable de la jeunesse du parti INSAF. L’objectif était d’informer le principal parti de la majorité présidentielle de leur détermination à s’engager dans la politique au sein du parti INSAF. Pour le président de la jeunesse des FND, Sall Amadou Oumar, les jeunes du FND entendent jouer pleinement leur partition dans l’édification de leur pays et à assurer une relève en douceur, grâce à une transition apaisée. Sans bousculer les traditions et les mœurs, a indiqué le président de la FND. Selon lui, les jeunes ont besoin de l’expertise et de l’accompagnement de leurs aînés. Une offre bien accueillie par le responsable de la jeunesse qui a rappelé, à l’occasion, que la décision du président de la République de dédier une liste nationale aux jeunes entre dans ses engagements à faire des jeunes un fer de lance de l’émergence du pays.

Créée il y a quelques semaines, le FND rassemble, pour cette première phase, des jeunes de la Moughtaa de Boghé et du Trarza, vivant en Mauritanie et dans la diaspora. Elle a tenu des réunions de concertations et de sensibilisation avec les jeunes dans différentes localités et à Nouakchott, comme elle a engagé un plaidoyer au profit des jeunes diplômés chômeurs, ceux dans la culture et les arts... L’objectif est d’aider à leur insertion dans le tissu économique et à leur autonomisation, conformément aux engagements du président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani, indique M. Sall.

Le premier test politique du FND, annonce Sall sera les prochaines élections locales au cours desquelles, le Mouvement plaidera pour le positionnement en bonne place des jeunes membres du mouvement dans la liste nationale des jeunes ; elle mènera des campagnes de sensibilisation, de mobilisation et d’encadrement des citoyens pour des choix les meilleurs pour le pays. Aussi, elle ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement de l’unité nationale et à la cohésion sociale.