La Directrice Générale de l’Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie, Mme Aïssata Lam, et le Président de l’United States-Mauritania Business Council, M. Sidi Ahmed Abeidna, ont signé au siège de l’Agence un Mémorandum d’Entente.

Ce protocole vise à renforcer les relations d’affaires et à consolider la coopération mutuelle entre les deux parties, notamment par l’encouragement et la promotion des investissements dans leurs Pays respectifs, la favorisation de l’accès aux Lobbying, aux données économiques ainsi que l’organisation et la participation aux foires, aux expositions commerciales et aux séminaires de portée stratégique.