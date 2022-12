Éducation: Des actes forts

À l'occasion de la célébration du 62 ème anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prononcé un discours qui a rompu avec la langue de bois et les rituels. En plus de l'énumération sans appel de beaucoup de réalisations concrètes dans tous les secteurs, surtout ceux des services de base et des prestations sociales entreprises en faveur des couches les plus vulnérables du peuple, son Excellence le président de la République a annoncé des augmentations de salaires profitant à tous les fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier avec un bonus spécial à ceux d'entre eux qui sont sur le terrain. En plus de cela, le président de la République a, sur proposition du ministre de l'éducation, procédé à la décoration d'une institutrice qui Enseig dans une école publique de la cité plage. Ainsi, à travers ces gestes symboliques, le président de la République prouve sa détermination et celle de son gouvernement à faire de la réforme du système éducatif un des axes principaux de son programme et de ses orientations. Le choix de promouvoir une école républicaine qui accueille tous les Mauritaniens dans les mêmes conditions est un autre signal de ces choix stratégiques.

Fatimetou Mint Cheikh, chargée de mission au ministère de l'éducation