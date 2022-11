Un jeune mauritanien préside le forum international de la jeunesse africaine  à Agadir

La deuxième édition du forum International de la Jeunesse africaine pour le développement et la coopération sud-sud / sud-nord, s’est tenue du 24 au 26 novembre 2022, à Agadir (Maroc) sous le thème « Jeunesse Africaine et développement durable ». Un thème imposé par l’actualité puisque cet évènement intervient quelques jours après la COP 27, tenue à Sharm El Sheikh en Egypte et à l’heure où le monde entier s’interroge sur la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine..

A cette occasion, notre compatriote, Bâ Bocar Abdoulaye, vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse a eu l’insigne honneur de prononcer le discours d’ouverture et de modérer les débats à la tête d’un important panel d’experts.

Dans son discours, M. Bâ a rappelé l’importance de la jeunesse dans le combat contre le réchauffement climatique et pour le développement durable. En Afrique, renseigne-t-il. la jeunesse joue un rôle déterminant dans la sensibilisation et la vulgarisation des idées novatrices dans le combat contre le réchauffement climatique. C’est forte de ce potentiel que l’Union Africaine (UA) accorde une bonne place à la jeunesse du Continent. La montée en puissance des jeunes dans les combats pour la paix et la stabilité est une réalité avec laquelle il faut compter, a indiqué M. Bâ. Il a ajouté que le forum se tiendra désormais du 27 au 30 octobre de chaque année, la mise en place d’un comité de pilotage, la mobilisation des ressources, la nécessité d’assurer une forte visibilité du forum et de ses actes sur les réseaux sociaux et les médias.

Durant trois jours, les jeunes venus de l’Afrique et des autres Continents ont échangé sur les enjeux et défis imposés par les changements climatiques qui affectent fortement l’Afrique mais aussi le reste du monde. Ils ont revisité les différents concepts et thèmes traités par les Nations Unies depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992 jusqu’à la COP 27 de Sharm El Sheikh. Ils ont passé en revue le contenu de l’agenda 2063.

Signalons que notre compatriote, Bocar Abdoulaye Bâ prend part à la 2e Conférence annuelle des présidents (CAP TOGO 2022) du réseau des Organisations de jeunesse leaders des Nations Unies pour les OMD (ROJALNU –OMD/ Afrique) qui se tient du 1er au 3 décembre 2022 à Lomé au Togo, sous le thème : Renforcement des Mécanismes d’Inclusion socio –économique et financière pour les jeunes et femmes dans la filière agricole comme vecteurs de promotion d’Emplois durables et décents, de paix, de stabilité et de sécurité alimentaire en Afrique, en lien avec la lutte contre la COVID 19.