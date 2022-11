Encore une grosse injustice

La judoka internationale Marie Diallo, dont le dojo a supervisé des centaines de jeunes à cet art martial, vient de subir une grosse injustice qui l'a privée de répondre à une invitation qui lui a été adressée par la fédération internationale de judo pour participer avec le coordinateur Afrique de l'ouest de cette discipline. L'arbitre internationale Marie et son condisciple n'ont tout simplement pas pu obtenir le visa nécessaire malgré leur détention de tous les documents requis pour cela. Les deux sportifs se sont adressés à leur ministère de tutelle (culture, jeunesse et sports) qui les a renvoyés vers le ministère des affaires étrangères et de la coopération pour entreprendre les mesures nécessaires afin d'obtenir le visa pour la Suisse. Malheureusement malgré un parcours de combattant éprouvant et des tracasseries qui ont parfois frisé l'humiliation, l'arbitre internationale de judo Marie Diallo et son collègue ont finalement raté la session de formation à laquelle ils étaient invités. Complètement découragés, les deux sportifs de haut niveau n'arrivent pas encore ni à comprendre ni à digérer ce laxisme administratif qui leur a occasionné cette injustice.