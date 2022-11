Festival de Teichtaya : les ressortissants de la Chemama se mobilisent

Teichtaya (département de Tékane) va abriter en décembre prochain un festival culturel placé sous le thème du ‘’renforcement de la cohésion sociale au service du développement local’’. L’annonce en a été faite par le comité d’organisation, lors d’une rencontre tenue, vendredi après-midi 25 novembre, dans un réceptif hôtelier nouakchottois.

Cette manifestation sera organisée par un groupe d’habitants et de ressortissants de la Chemama pour démontrer’ ’l’unité des mauritaniens et leur capacité à conjuguer leurs efforts pour servir le pays’’, a expliqué le président du comité d’organisation, M. Lemine Ould Mokhtar.

Ainsi, ladite manifestation s’attachera à ‘’montrer des aspects de la culture de tous les habitants de la Chemama, de tous ses produits, de ses corps de métiers, de son écosystème,et proposer des pistes pour son développement’’.

Les objectifs de cette manifestation dont le format (festival ou journées culturelles) reste à déterminer tournent autour du renforcement de l’unité nationale et la cohésion sociale. Il s’agira aussi de mettre en lumière les potentialités de développement de la Chemama dans tous les domaines. Mais aussi donner un aperçu de la richesse de la culture de la Chemama. Ce festival servira d’opportunité pour ‘’instruire les jeunes des échanges et emprunts culturels des différentes composantes de la population de la Chemama’’, assure Mme Savia Mint Habiba, de la commission d’organisation.

Tous les intervenants ont rappelé la diversité culturelle de la Chemama décrite comme ‘’un melting pot culturel où toutes les composantes du peuple mauritanien ont cohabité et échangé, depuis des siècles, et constitué une culture d’entraide et de respect mutuel où chaque composante a emprunté de la culture de l’autre et l’a influencé à son tour’’.’’Notre salut est dans l’unité et le vivre ensemble’’, à affirmé Hacen Ould Mohamed Abdellahi, intervenant.

La Chemama est aussi’’ le grenier du pays d’où partaient les caravanes chargées de mil et d’autres denrées vers toutes les directions du pays, et qui avait donc les liens et des relations suivies avec tous les mauritaniens…’’.

Didi Sidi Moïla et Chedad Moctar ont appelé les différentes parties à ‘’prendre à bras le corps l’organisation et à relever le défi pour la réussite de ce festival qui devra être digne de ce nom’’. Plusieurs orateurs dont Hacen Guèye qui a présenté une communication sur le ‘’Walo carrefour des civilisations’’, ont pris la parole pour saluer l’importance de ce festival incitant chacun à jouer sa partition. Les organisateurs entendent impliquer les opérateurs et les décideurs pour contribuer au développement de la région.